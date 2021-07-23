50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 50 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 18 жителей Горно-Алтайска, у семи жителей Майминского района, у шести жителей Чойского района, у пяти жителей Улаганского района, у пяти жителей Шебалинского района, у четырёх жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Усть-Канского района и у жителя Чемальского района.

За весь период в регионе выявили 19 052 заражения COVID-19. При этом выздоровели 17 692 пациента, в том числе 42 – за последние сутки.

Зарегистрировали ещё два летальных случая. Всего в Горном Алтае скончались 298 человек с подтверждённым коронавирусом.