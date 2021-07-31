Семилетний ребёнок погиб в лобовом ДТП на алтайской трассе. Видео

Фото: t.me/vkurse22
Смертельная авария случилась в Алтайском крае 27 июля. Столкнулись иномарки Lexus RX-300 и Kia. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора. Его опубликовали в Telegram-канале "В Курсе 22".
Напомним, ДТП произошло около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.
В результате семилетняя пассажирка Kia погибла на месте. Водитель Kia и его пассажиры – 34-летний мужчина, а также 34-летняя и 26-летняя женщины – получили травмы, их госпитализировали. Водителя и несовершеннолетнего пассажира Lexus также госпитализировали.
Комментарии
Так это было чуть ли не неделю назад. Вы ж и писали.
https://www.amic.ru/news/486841/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Авария случилась 27 июля около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.
https://www.amic.ru/news/486859/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Белым днем на ровном месте ребенка убил !Чё случилось то ??
31.07.2021 11:31
Брембо
Забычил глаза и вылетел на встречку.
Не понимаю, для чего в статье опять акцент на пол водителя сделан? Какое это имеет отношение к обстоятельствам дтп? Ну еще писали бы про профессию, партийную принадлежность, религиозные убеждения...
Алексей22, привет тебе от пострадавших, которых по твоему графику все меньше и меньше.
Белым днем на ровном месте и без интенсивного движения !?
Чем за рулём был занят водитель ?
С учетом, что в машине было трое взрослых + ребенок ...Просто все спали?!