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Семилетний ребёнок погиб в лобовом ДТП на алтайской трассе. Видео

, ИА "Амител"
Шесть человек пострадали

Фото: t.me/vkurse22

Смертельная авария случилась в Алтайском крае 27 июля. Столкнулись иномарки Lexus RX-300 и Kia. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора. Его опубликовали в Telegram-канале "В Курсе 22".

Напомним, ДТП произошло около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.

В результате семилетняя пассажирка Kia погибла на месте. Водитель Kia и его пассажиры – 34-летний мужчина, а также 34-летняя и 26-летняя женщины – получили травмы, их госпитализировали. Водителя и несовершеннолетнего пассажира Lexus также госпитализировали.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.07.2021 10:21
- гость -

Так это было чуть ли не неделю назад. Вы ж и писали.

31.07.2021 10:27
- гость -

https://www.amic.ru/news/486841/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

31.07.2021 10:28
- гость -

Авария случилась 27 июля около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.
https://www.amic.ru/news/486859/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

31.07.2021 11:31
Брембо

Белым днем на ровном месте ребенка убил !Чё случилось то ??

31.07.2021 11:51
- гость -

31.07.2021 11:31
Брембо
Забычил глаза и вылетел на встречку.

31.07.2021 12:45
Ага

Не понимаю, для чего в статье опять акцент на пол водителя сделан? Какое это имеет отношение к обстоятельствам дтп? Ну еще писали бы про профессию, партийную принадлежность, религиозные убеждения...

31.07.2021 13:00
- гость -

Алексей22, привет тебе от пострадавших, которых по твоему графику все меньше и меньше.

31.07.2021 13:34
гость

Белым днем на ровном месте и без интенсивного движения !?

31.07.2021 13:36
гость

Чем за рулём был занят водитель ?

31.07.2021 13:46
ПЕТР

С учетом, что в машине было трое взрослых + ребенок ...Просто все спали?!

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