Семилетний ребёнок погиб в лобовом ДТП на алтайской трассе. Видео

Фото: t.me/vkurse22

Смертельная авария случилась в Алтайском крае 27 июля. Столкнулись иномарки Lexus RX-300 и Kia. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора. Его опубликовали в Telegram-канале "В Курсе 22".

Напомним, ДТП произошло около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.

В результате семилетняя пассажирка Kia погибла на месте. Водитель Kia и его пассажиры – 34-летний мужчина, а также 34-летняя и 26-летняя женщины – получили травмы, их госпитализировали. Водителя и несовершеннолетнего пассажира Lexus также госпитализировали.