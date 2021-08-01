Россиянам разрешили получить второй "дальневосточный гектар"

С 1 августа жители арктической территории России могут принять участие в акции "Арктический гектар". Россиянам выдают землю под личные нужды или под бизнес, сообщает РИА Новости.
Закон, который распространяет программу "Дальневосточный гектар" на арктические территории, Владимир Путин подписал в конце июня.
"В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии", – пишет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В первые полгода земля будет доступна только местным жителям, а с февраля 2022 года получить свой гектар сможет любой россиянин.
Комментарии
Возьмём каждый по гектару где-нибудь под Воркутой?
лишь бы русские сами куда-нибудь и подальше умотали-пряничек показали===спасибо,это вам туда дорога,правители РФ!
а наши края евреи и китайцы осваивать будут и потому уже национальность в новых паспортах не обязательна.
как хорошо иметь свой домик и 1 гектар вечной мерзлоты в Арктике, это мечта каждого второго жителя Краснодарского и Ставропольского края. Спасибо ЦАРЬ!
Бесплатную
Ну то есть не хочешь, не бери. А кто то ведь возьмет бесплатно
в Краснодаре гектарчик бесплатно конечно бы взял
Подождем, когда предложат на Венере, там теплее.
А зачем ждать то, это же бесплатно, бери да бери. Пусть будет, климат меняется, мало ли
1.08.2021 10:20
Виктор
Когда Воркуту отнесли к Дальнему востоку?
Дальний восток к арктике отношения не имеет