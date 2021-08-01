Россиянам разрешили получить второй "дальневосточный гектар"

С 1 августа жители арктической территории России могут принять участие в акции "Арктический гектар". Россиянам выдают землю под личные нужды или под бизнес, сообщает РИА Новости.

Закон, который распространяет программу "Дальневосточный гектар" на арктические территории, Владимир Путин подписал в конце июня.

"В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии", – пишет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В первые полгода земля будет доступна только местным жителям, а с февраля 2022 года получить свой гектар сможет любой россиянин.