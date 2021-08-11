Автобус протаранил два автомобиля и "помог" сбить пешехода в Бийске

В Бийске автобус протаранил несколько автомобилей на улице Красноармейской. На видеозаписи с места происшествия видно, что отлетевшая от пассажирского транспорта легковушка сбила пешехода.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария произошла 8 августа. Водитель рейсового автобуса, двигаясь по улице Красноармейской со стороны переулка Училищного, допустил столкновение с автомобилем Great и Nissan Pulsar. Последнюю от удара отбросило на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали два человека – водитель Nissan и женщина-пешеход, которую с множественными травмами госпитализировали в медучреждение Бийска.