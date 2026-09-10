О второй волне активности клещей предупредили на Алтае

С начала сезона от этих членистоногих в регионе пострадал 3621 человек

10 сентября 2026, 23:05, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Из-за установившейся теплой погоды в Республике Алтай ожидают вторую волну активности клещей в сентябре. Как сообщили в Роспотребнадзоре, местным жителям и гостям региона следует соблюдать правила профилактики.

"С начала сезона пострадал 3621 человек, включая 1308 детей. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 3672 пострадавших, в том числе 1266 детей", — поделились данными в ведомстве.

В текущем сезоне сыпным тифом заразились 117 человек, из них 91 — дети; энцефалитом заболели 24 человека (в том числе семеро детей), а иксодовым клещевым боррелиозом — 17 человек (включая троих детей).

Для защиты при посещении лесов и других зон обитания паразитов специалисты рекомендуют:

надевать светлую закрытую одежду;

применять акарицидно-репеллентные средства;

регулярно проводить осмотр одежды и тела. Особое внимание после прогулки следует уделить детям и домашним животным.

Если клещ успел присосаться, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью для его удаления.