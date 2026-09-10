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"Очень странное ДТП" произошло на улице Малахова в Барнауле

На проезжей части заметили скопления из девяти машин

10 сентября 2026, 23:46, ИА Амител

В Барнауле недалеко от рынка "Янтарный" на проезжей части стоят девять машин с включенными аварийными сигнализациями, поделился читатель amic.ru. 

Скопление заметили местные жители на улице Малахова рядом с домами № 99 и 97. Причем недалеко от этого места, примерно в 100 метрах друг от друга, стоят еще несколько легковушек. 

По словам очевидца, в центре скопления находится автомобиль ГАИ, а некоторые проезжающие мимо машины тоже останавливаются и включают аварийную сигнализацию. 

"Что произошло — непонятно. Но такое произошло впервые", — делится житель Барнаула. 

Место происшествия / Фото:

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НОВОСТИПроисшествия

Барнаул ДТП
       

Комментарии 2

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Элен без ребят

07:54:03 11-09-2026

а это путинские нищеброды на новых хавалах дорогу не поделили.

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Афиноген настоящий

09:04:09 11-09-2026

Элен без ребят (07:54:03 11-09-2026) а это путинские нищеброды на новых хавалах дорогу не поделил... Точно. Акакий с Повсекакием не разъехались. Нищеброды, что с них взять!

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