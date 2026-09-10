"Очень странное ДТП" произошло на улице Малахова в Барнауле

На проезжей части заметили скопления из девяти машин

10 сентября 2026, 23:46, ИА Амител

В Барнауле недалеко от рынка "Янтарный" на проезжей части стоят девять машин с включенными аварийными сигнализациями, поделился читатель amic.ru.

Скопление заметили местные жители на улице Малахова рядом с домами № 99 и 97. Причем недалеко от этого места, примерно в 100 метрах друг от друга, стоят еще несколько легковушек.

По словам очевидца, в центре скопления находится автомобиль ГАИ, а некоторые проезжающие мимо машины тоже останавливаются и включают аварийную сигнализацию.