"Очень странное ДТП" произошло на улице Малахова в Барнауле
На проезжей части заметили скопления из девяти машин
10 сентября 2026, 23:46, ИА Амител
В Барнауле недалеко от рынка "Янтарный" на проезжей части стоят девять машин с включенными аварийными сигнализациями, поделился читатель amic.ru.
Скопление заметили местные жители на улице Малахова рядом с домами № 99 и 97. Причем недалеко от этого места, примерно в 100 метрах друг от друга, стоят еще несколько легковушек.
По словам очевидца, в центре скопления находится автомобиль ГАИ, а некоторые проезжающие мимо машины тоже останавливаются и включают аварийную сигнализацию.
"Что произошло — непонятно. Но такое произошло впервые", — делится житель Барнаула.
07:54:03 11-09-2026
а это путинские нищеброды на новых хавалах дорогу не поделили.
09:04:09 11-09-2026
Элен без ребят (07:54:03 11-09-2026) а это путинские нищеброды на новых хавалах дорогу не поделил... Точно. Акакий с Повсекакием не разъехались. Нищеброды, что с них взять!