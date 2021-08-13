Председатель АКЗС Александр Романенко проверил, как продвигается исполнение поручение президента о догазификации населённых пунктов без привлечения средств граждан. 13 августа вместе с директором АО "Газпром газораспределение Барнаул" Романом Правдиным и замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгением Григоренко он побывал с рабочим визитом в Троицком районе, сказано на сайте Заксобрания.

Догазификация ведётся в тех населённых пунктах, где уже есть голубое топливо. В Алтайском крае планируется до конца 2022 года подключить ещё 103 тысячи домовладений, увеличив уровень газификации в два раза, с 13,2% до 26%. В Троицком районе газификация началась в 2005 году. На сегодняшний день голубое топливо подведено в сёла Троицкое, Зелёная Поляна, Белое и посёлок Беловский, на газ переведено 90 котельных. В ближайшее время газ придёт ещё в три населённых пункта: посёлки Гордеевский и Октябрьский и село Заводское. До 2024 года в районе планируют присоединить 247 потребителей.

Внутрипоселковые сети в посёлках Октябрьский и Гордеевский вместе с выводами до участка уже построены, первая очередь в Гордеевском подключена, но ввод остальных сетей в эксплуатацию столкнулся с трудностями. За долгое время строительства технические требования к сетям изменились. Необходимо устранить замечания Ростехнадзора, для того чтобы присоединять остальных потребителей в обоих посёлках.

Александр Романенко обратился к Роману Правдину с просьбой ускорить сроки ввода сетей. Правдин сообщил, что подрядчику будет предписано устранить замечания в срок до 1 сентября. Председатель АКЗС подчеркнул: важно стимулировать потребителей подключаться к газовым сетям. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал предложение фракции "Единая Россия" об увеличении компенсаций некоторым льготникам на подключение к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время речь идёт о расширении списка категорий граждан, имеющих право на эти выплаты. "Сейчас помощь могут получить малоимущие одиноко проживающие граждане, дети войны и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В год на их поддержку направлялось порядка 8 млн рублей. Поэтому принято решение значительно расширить список получателей поддержки, включив туда многодетных родителей, ветеранов боевых действий и членов их семей, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, блокадников и ряд других. Предварительно, на эти цели в 2022 году запланировано 150 млн рублей", – сообщил Александр Романенко.