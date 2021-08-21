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Такой день. Волна "минирований" барнаульских ТЦ и выпавшая с окна женщина

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края за 21 августа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 21 августа. Без коронавируса.

Сразу в несколько торговых центров Барнаула поступило сообщение о минировании. Людей эвакуировали из ТЦ "Алтай" и Plaza. Также, как сообщают очевидцы в социальных сетях, посетителей выводили из ТЦ "Норд-Вест" и "Балтик Стрит".

43-летняя женщина выпала из окна 23-го этажа дома на улице Пролетарской, 165, в Барнауле. Пострадавшая скончалась на месте. Судя по времени суток на снимке, инцидент произошёл рано утром. О причинах падения не сообщается. Информация о происшествии уточняется.

Пострадавшая в ДТП с мотоциклом-внедорожником вечером 20 августа на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова скончалась в больнице № 1.

Новосибирская полиция задержала злоумышленников, которые ограбили ювелирный магазин в барнаульском ТЦ "Лето" через пропил в стене. Мужчины ходили в той же одежде, в которой совершили ограбление.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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