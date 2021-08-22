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Алтайские власти рассказали, где можно вакцинироваться без записи

, ИА "Амител"
Вакцинацию проводят в диагностических центрах
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В диагностических центрах Барнаула и Бийска продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно без предварительной записи, пишет пресс-служба регионального правительства.

В Диагностическом центре Алтайского края (проспект Комсомольский, 75а) пациентов ждут в регистратуре (окно №9). Вакцинацию против коронавируса в медучреждении проводят в будни с 13 часов до 19 часов 30 минут (кабинеты 538 и 114).

В Консультативно-диагностическом центре Бийска (улица Советская, 33) прививку можно сделать в будни с 8 до 16 часов. Пациентов ждут в кабинете 118, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Также можно записаться на вакцинацию по телефонам: 8-800-505-85-08, 8-963-509-03-11 или через портал госуслуг.

Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.08.2021 17:56
Виктор

А если без записи придёшь — на очередь не нарвёшься?

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