Франк обсудил благоустройство Мизюлинской рощи вместе с жителями Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в Мизюлинской роще, благоустройство которой выполняется в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Во встрече также приняли участие депутаты АКЗС Анатолий Суворов и Дмитрий Аганов, зампред БГД Сергей Струченко, представители профильных комитетов, администрации Индустриального района и подрядных организаций.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в ходе встречи с жителями микрорайона чиновники обсудили ход работ и качество их выполнения.

Представитель инициативной группы Людмила Пожидаева, общаясь с главой города, рассказала о том, какие вопросы волнуют местных жителей, на что необходимо обратить внимание в дальнейшем для сохранения рощи в том виде, который будет после завершения благоустройства.

"Разработчики и представители власти, ответственные за его реализацию, часто шли нам навстречу, прислушивались к предложениям, которые поступали от жителей, и как результат – все принципиальные изменения были учтены, проект стал таким, каким его хотели видеть жители", – отметила она.

Особые слова благодарности она выразила подрядной организации СК "Город", представители которой в ежедневном режиме взаимодействуют с жителями, интересуются, довольные ли они результатами и по мере возможности корректируют некоторые виды работ.

Также на встрече граждане внесли дополнительные предложения по обеспечению безопасности на объекте. Например, недалеко от детской площадки растут три тополя, которые могут быть потенциально опасными в случае неблагоприятных погодных условий.

Вместе с жителями чиновники приняли решение снести эти деревья. Франк подчеркнул, что во главе угла должны стоять вопросы безопасности людей, а тем более детей. Он также отметил, что вопрос высадки дополнительных зелёных насаждений взамен удалённых также будет решён.