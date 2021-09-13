Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главные события за 13 сентября

+233 заболевших

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 233 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека за сутки), Бийске (+18), Рубцовске (+16), Алейске (+12) и Новоалтайске (+10).

Выздоровели за весь период 56 528 человек, в том числе 272 – за последние сутки.