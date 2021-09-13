Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главные события за 13 сентября

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 22 смерти инфицированных. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 сентября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 233 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека за сутки), Бийске (+18), Рубцовске (+16), Алейске (+12) и Новоалтайске (+10).
Выздоровели за весь период 56 528 человек, в том числе 272 – за последние сутки.
В Алтайском крае умерли ещё 22 пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончался 5021 человек с коронавирусом.
523 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
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