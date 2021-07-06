Все-таки нельзя. В алтайском минздраве не рекомендуют вакцину от ковида беременным и детям

Беременным, кормящим грудью матерям и детям на сегодняшний день не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова на пресс-конференции в региональном минздраве. Исключение составляют те будущие мамы, у кого есть высокий риск заболеть коронавирусом и получить осложнения для себя и ребенка вплоть до летального исхода. В таком случае женщине нужна вакцина.

"Это пока даже не обсуждаемый момент — прививку мы не рекомендуем при беременности и в период грудного вскармливания. Вся та информация, которая прошла на сегодняшний день по всем СМИ, что рассматривается вопрос об иммунизации беременных — пока что только перспектива", — сказала Переладова.

Самым оптимальным вариантом является вакцинация всего окружения вокруг беременной, отметила эпидемиолог. К слову, это же правило распространяется и в отношении иммунизации детей, инвалидов, маломобильных граждан и паллиативных пациентов.



Помимо этого, врачи напомнили, что прививки нельзя ставить при любом обострении заболевания — неважно, инфекционного или нет (можно ставить спустя две-четыре недели после выздоровления) и аллергии на компоненты вакцины (белок). В остальных случаях противопоказаний нет.

Напомним, ранее главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец говорил, что вакцина от коронавируса проходит третью фазу проверки и вероятно, в ближайшее время ее разрешат ставить беременным и детям, а кормящим матерям можно делать прививку от ковида уже сейчас. Большинству людей прививаться все-таки можно и даже нужно, подчеркивает медик, — риск тяжелой формы коронавируса страшнее трехдневной реакции на вакцину.