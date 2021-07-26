Опубликован текст постановления об обязательной вакцинации в Алтайском крае

Текст приказа / Фото: управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Текст постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Алтайском крае опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Согласно документу, иммунизации по эпидемическим показаниям подлежат граждане, работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, связи, санаторно-оздоровительных, туристических и услуг средств размещения для временного проживания; по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных и др.).

Кроме того, прививку должны поставить государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники органов полиции, Росгвардии, МЧС, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

На каждом таком предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. Первый комплект вакцины нужно ввести до 22 августа, второй – до 19 сентября. Компаниям-нарушителям грозят крупные штрафы, отказникам – отстранение от работы.