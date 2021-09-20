Алтайская компания "Грана" требует от своего директора более 70 млн рублей

28 сентября начнётся суд между зерноперерабатывающей компанией "Грана" и её директором Валерием Гачманом. Предприятие хочет взыскать более 70 миллионов рублей, сообщает "Банкфакс".

Компания просит наложить арест в размере 72,7 миллиона рублей на Гачмана и 64,1 миллиона рублей на его главный актив – Табунский элеватор. Также "Грана" требует запретить для Табунского элеватора поддерживать отказ от своих требований в размере 45,2 миллиона рублей по делу о банкротстве "Краснощёковского ХПП", также принадлежащего Валерию Гачману.

Такое же заявление подал и Коротоякский элеватор, привлечённый к делу в качестве третьего лица. Суд объединил эти заявления в одно.

Иск подан "Граной" в лице их партнёра Третьяковского элеватора. Его учредитель – Сергей Маслов, бывший бизнес-партнёр Валерия Гачмана. Ранее Сергей Маслов требовал признать Гачмана банкротом. Тяжбы начались ещё в 2018 году. Часть долга была погашена, однако оставшейся суммы долга не хватило для признания банкротства.