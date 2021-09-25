В двух российских городах все школы перевели на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

В Якутске и Саратове перевели все школы на дистанционное обучение. В первом городе причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а во втором власти увидели угрозу распространения коронавируса.
Как сообщает РИА Новости, школы Якутска и его пригорода с 25 сентября по 8 октября будут работать в режиме дистанционного обучения. Как рассказал глава управления образования Якутска Алексей Семёнов, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в городе зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ и гриппом, эпидемический порог превышен в 2,6 раза. Это выше показателя предыдущей недели в 12,8 раза.
Схожая ситуация сложилась в Саратове. По информации РИА Новости, там особый режим обучения продлится с 27 сентября по 11 октября в связи "с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией".
Комментарии
Молодцы
Понеслась...
Дочу тоже отправили на дистант.
Только их 2ой класс - причина: 8 человек из 30 болеют. Остальная школа работает.
Каждый год одно и тоже. Сезонный орви никто не отменял. Как то раньше учились и не парились из-за соплей.
Вместо того, чтобы дожидаться какого-то определённого числа заболевших, можно было бы перевести школы на дистант в профилактических целях. Не дожидаясь роста заболеваемости
В школах края надо усилить антиковидные меры,чтобы такого не случилось.
25.09.2021 14:31
Лесопатологи бьют в наба
Поражает глупость таких комментаторов
Предлагаете весь учебный год сидеть? Всегда кто-то из детей в школе болеет, не могут ВСЕ здоровыми ходить причем одновременно и не могут все одновременно болеть.
В прошлом учебном схему дистанта обкатали - понравилось.
Теперь так и будут - чуть что и сразу "втуда".
Теперь вот новый головняк - надо комп обновлять.
Для контры и торентов моей печатной машинки хватало, а теперь мультики в Паверпойнте нарисованные тормозят.