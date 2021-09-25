В двух российских городах все школы перевели на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

В Якутске и Саратове перевели все школы на дистанционное обучение. В первом городе причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а во втором власти увидели угрозу распространения коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, школы Якутска и его пригорода с 25 сентября по 8 октября будут работать в режиме дистанционного обучения. Как рассказал глава управления образования Якутска Алексей Семёнов, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в городе зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ и гриппом, эпидемический порог превышен в 2,6 раза. Это выше показателя предыдущей недели в 12,8 раза.

Схожая ситуация сложилась в Саратове. По информации РИА Новости, там особый режим обучения продлится с 27 сентября по 11 октября в связи "с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией".