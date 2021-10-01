Будут бояться мусорить. Экоталисман Калужской области Хохуля стал новым героем соцсетей

В Cети беспощадно набирает популярность один из символов Минприроды Калужской области – Хохуля. Эта необычная выхухоль-аниматор частый гость (с 2019 года) на детских мероприятиях и экологических акциях министерства. Она ведёт лекции о защите природы у школьников, приезжает на посадки леса и участвует в уборке берегов от мусора.

В конце сентября СМИ обратили внимание, что на очередной акции вместо Хохули появился лось, он же Лосяш, в камуфляжной куртке. Но Минприроды поспешило всех успокоить. "Мало кто знает, но у нас три героя. Капа – символ чистой воды, Лосяш – символ леса и Хохуля – экогерой. Никакой смены лидеров, у всех мир, дружба, жвачка!" – отметили в ведомстве.

После этой небольшой истории снимки Хохули завирусились в Сети и вызвали волну мемов. Маскот уже даже успел побывать на ТВ.

весь мир — театр, а ты в нем хохуля. pic.twitter.com/Dz12gv2q0i — Шара-бара (@tinkoffone) September 28, 2021

У Хохули, кстати, есть свой Instagram, где он выкладывает мемы и рассказывает о своей работе, ещё иногда публикует интересные факты о выхухолях.