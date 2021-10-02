Такой день. Дешевеющие продукты на Алтае и отключение воды в Барнауле

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что у медиков нет морального права отговаривать пациентов от вакцинации против коронавируса. Чиновник рассказал, как переубеждает таких врачей от этого предубеждения.

Подача водоснабжения будет ограничена почти у половины барнаульских домов в связи с проведением ремонтных работ с 3 октября по 4 октября. За это время специалисты водоканала заменят задвижки в районе пересечения Павловского тракта и ул. Новороссийской.

За неделю с 20 по 26 сентября в Алтайском крае зафиксировали снижение средних цен на 12 из 24 социально значимых продуктов питания. При этом сильнее всего за этот период подешевели сезонные овощи и фрукты.

В Барнауле спасатели вытащили бездомного пса, у который застрял в заборе. Мужчины успокаивали четвероногого и в то же время перекусывали металлическую сетку вокруг его головы.

В Алтайском крае зарегистрировали ещё 265 случаев COVID-19, 24 пациента скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 78 197 человек, а количество смертей достигло 5479.

В Рубцовске водитель Toyota Mark II врезался в металлическое ограждение. Лобовая часть машины превратилась в груду металлолома, а находящаяся в салоне 19-летняя пассажирка получила травмы.