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В барнаульском парке открылась платная ледяная горка

, ИА "Амител", Илья Звягинцев
Со дня на день в парке "Центральном" начнет работать прокат тюбингов
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В парке Центрального района Барнаула открылась платная ледяная горка. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Горка высотой более трёх метров построена по специальному проекту и соответствует всем правилам. За 30 минут катания с желающих попросят 100 рублей. Также барнаульцам выдадут плюшку для катания.

Как ранее сообщал amic.ru, в парке Центрального района горку установил барнаульский предприниматель Ленор Филимонов. Он приобрел готовое, уже сертифицированное оборудование, которое полностью построено по ГОСТу: ступени, перила, а также высота, ширина и наклон ската – все, как прописано в стандартах. 

"Мы купили сертифицированную трёхметровую горку сразу с установкой, поэтому большая часть документов у нас уже есть. Нам требуется залить её, сформировать скат, сделать ограждения и пройти процедуру регистрации в Гостехнадзоре. К следующей зиме горка должна будет пройти обследование. На новый аттракцион акт технического освидетельствования не нужен. А вообще акт техосвидетельствования выдают только специальные аккредитованные организации. Ближайшая от Барнаула такая компания находится в Новосибирске", – рассказал Филимонов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

20.12.2021 14:13
- гость -

ну и чо? очередь поди от кольца трамвайного?

20.12.2021 14:14
- гость -

А на каком основании они свои атракционы в парках ставят?

20.12.2021 14:14
гостья

зачем я это прочитала? теперь надо срочно вызывать специальную службу. у меня бомбит! платная горка в парке... мать вашу за ногу! совсем совесть потеряли?!

20.12.2021 14:14
- гость -

Все правильно. Бесплатно на трассе здоровья.

20.12.2021 14:19
- гость -

То-то, я думаю, в лесу полно народу с санками и плюшками катаются на лыжной трассе. Оказывается, они просто подальше держатся от вот таких дельцов с "платными ледяными горками". А скоро ль уже за снег и за дождь будут тарифы? Ведь если дождь пройдёт, я на полив огорода деньги тратить не буду. Экстремист, однако!

20.12.2021 14:19
- гость -

У нас дороги как горки, но следящих ответственных нет

20.12.2021 14:19
- гость -

20.12.2021 14:14
гостья
_
С подключением к капитализму.

20.12.2021 14:21
гостья

20.12.2021 14:14
- гость - вот и идите вы сами со своими правилами... на трассу, а не куда вы могли подумать.

20.12.2021 14:25
- гость -

Скажи кому в СССР что горки для катания будут платными, что будем покупать питьевую воду, что общественный транспорт сокращается год от года, что промышленность сократится на 90%, что будет война Украины с Россией, но зато самогонные аппараты будут продаваться на каждом углу, а марганцовку не купишь в аптеках - покрутили бы у виска.

20.12.2021 14:29
- гость -

20.12.2021 14:14
гостья

Но ведь какой-то орган муниципальный дал разрешение на горку. Скорее всего, администрация Центрального района. А может, сам Франк.

20.12.2021 14:34
- гость -

Сначала запретили делать бесплатные горки, а теперь и вовсе эти же жулики стали делать платные.

20.12.2021 14:38
- гость -

А снежки лепить можно или это приравнивается к оружию и за каждый снежок надо тоже сотку отстегивать?

20.12.2021 14:45
Гость

Ну это ни к чему уже, горка за деньги! За деньги можно кататься получается и с высоких

20.12.2021 14:46
- гость -



- гость -


А снежки лепить можно или это приравнивается к оружию и за каждый снежок надо тоже сотку отстегивать?


за это вроде срок можно поднять, если в полисмена кинуть

20.12.2021 14:47
Гость

Мне кажется или нет, что скоро вход на площадь чтобы посмотреть елку будет платным?

20.12.2021 14:48
- гость -

Мы сами виноваты.

20.12.2021 14:50
Жоржик

Мде, дожили. Помню при Союзе катался со здоровенной горки на Исакова-А-Петрова и все бесплатно было.

20.12.2021 14:51
- гость -

на Исакова-А-Петрова

они ж параллельные???

20.12.2021 14:52
Гость

Это ребёнка на горку отпустить на пару часов давать ему 500 рублей?

20.12.2021 14:54
Гость

А занозу можно тут получить, горка, перила деревянные, за платный проезд сейчас яжмамки будут втройне спрашивать с вас

20.12.2021 15:03
Гость

Это сколько надо будет тысяч рублей истратить на ребёнка за все каникулы

20.12.2021 15:03
- гость -

20.12.2021 14:51
- гость -
Имеются ввиду горки между школами №64 и №71. Там была ёлка Железнодорожного района.

20.12.2021 15:08
- гость -

Почему в Новосибирске горки в каждом сквере понастроены и все БЕСПЛАТНЫЕ????? Что у нас в Алтайском крае творится???? К нам во власть всех дураков собрали что ли????

20.12.2021 15:13
гость

100 рублей это 2 литра бензина (за мин катания), я потрачу 200 рублей . но вывезу за 15-20 км от города на настоящую зимнюю природную горку!

20.12.2021 15:14
НИНА

ТОВАРИЩИ.ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ,ЧТО МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ В КОРЕНЬ БАРЗЕЮТ?

20.12.2021 15:16
гiсть

вполне хорошее предложение. учитывая выдаваемый бублик

20.12.2021 15:20
- гость -

Вы, главное, горки высотой более 40 см регистрируйте!

Кстати, почему администрация и УК не регистрируют свои опасные аттракционы - срсульки еа крышах и ледяные тротуары?

20.12.2021 15:21
гость

20.12.2021 15:16
гiсть
вполне хорошее предложение. учитывая выдаваемый бублик.

Там про плюшку!!!
Также барнаульцам выдадут плюшку для катания.

Или оплеуху для родителей от администрации парка!

20.12.2021 15:36
Н

Где же "ВАШ" контролю Гостехнадзора? В лесу полно склонов (ГОРОК) высотой более 10 м и в лесу множество сосен растут на склонах. Пусть идут там штрафуют "ЛЕШЕГО" за горки выше 3 м между сосен )))

20.12.2021 15:42
- гость -

20.12.2021 15:20
- гость -
Кстати, почему администрация и УК не регистрируют свои опасные аттракционы - срсульки еа крышах и ледяные тротуары?

все кто встретил сосульки на крышах и ледяные тротуары подавайте жалобы на администрацию.

20.12.2021 15:45
Катя

На потоке со стороны Юбилейного парка склон в Пивоварку высотой 15 м дети используют каждую зиму как горку.

20.12.2021 15:47
- гость -

все кто встретил сосульки на крышах и ледяные тротуары подавайте жалобы на администрацию.

На каждую сосульку писать писульку?

20.12.2021 15:53
- гость -

И правильно. Горку вам по госту построй, согласования согласуй, ответственного поставь, а платить дядя будет? Все хотят на халяву.

20.12.2021 16:01
Владимир.

просто не должно быть спроса на услуги этих горок.

20.12.2021 16:27
- гость -

Нет там никакой очереди... Там вблизи даже людей нет... Пусть "предприниматель" что-то предпринимает, или сам на ней катается с утра до ночи.

20.12.2021 16:55
Гость

Лично я завтра прям с утра очередь займу. Горка безопасна, построена по всем нормам и правилам. Красота. Тем более еще и плюшку дают, чтобы штаны в дырь не прошоркались. Интересно, а если не на полчаса, а сразу на день абонемент брать, скидка будет?

20.12.2021 17:22
Гость

Конечно там вам проездной будут продавать на все каникулы

20.12.2021 17:28
гость

Ну да, как можно разрешать горки во дворах?! Тогда не будет бизнеса у " БЕДНЫХ". Для того все и делается, чтоб бабло с детей сшибать.

20.12.2021 17:51
гость

бесплатно -нет, а за деньги -пожалуйста, совсем лишили детей детства

20.12.2021 17:56
- гость -

Какой срок рассмотрения заявок на собственные горки высотой более 40 см?
6 месяцев?

20.12.2021 18:36
Вадим

У нас не край, а отсталый регион!!!

20.12.2021 18:41
Кока-кольщик

Жесть-то какая

20.12.2021 18:51
- гость -

Я не поняла, на каждую горку будут выезжать удостоверяющие с Новосиба?

20.12.2021 19:55
Франк

А снежки лепить можно или это приравнивается к оружию и за каждый снежок надо тоже сотку отстегивать?

Нет! Самому снежки лепить нельзя! Их надо в оружейном магазине покупать, как патроны.
А ежели у кого снежок найдут... - то в тюрьму посадят(((";")))

21.12.2021 08:58
Гость

Идиотизм чиновников крепчает с каждым днем. И до какой поры русский человек всё это может терпеть?

21.12.2021 09:38
Гость

Неужели из выделенных денег на зимний городок не нашлось денег сделать правильную горку по госту, и дать возможность кататься детям бесплатно, слов вот нет! Убрать все горки в городе и сделать одну платную да ещё так дорого

21.12.2021 10:58
Гость

Как же Вам не стыдно за такое, дожились...

21.12.2021 13:04
Дед Мороз

Надо Путину 23-го на пресс-конференцию вопрос:
- До чего дошёл прогресс в Барнауле. Все бесплатные горки запретили и сносят. А платную (буржуйскую) горку поставили в центре города.

Долой Ультракапитализм товарищи!! До каких пор из-за отсутствия свободы и конкуренции будет развиваться тенденция к застою и загниванию?

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