В барнаульском парке открылась платная ледяная горка

В парке Центрального района Барнаула открылась платная ледяная горка. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Горка высотой более трёх метров построена по специальному проекту и соответствует всем правилам. За 30 минут катания с желающих попросят 100 рублей. Также барнаульцам выдадут плюшку для катания.
Как ранее сообщал amic.ru, в парке Центрального района горку установил барнаульский предприниматель Ленор Филимонов. Он приобрел готовое, уже сертифицированное оборудование, которое полностью построено по ГОСТу: ступени, перила, а также высота, ширина и наклон ската – все, как прописано в стандартах.
"Мы купили сертифицированную трёхметровую горку сразу с установкой, поэтому большая часть документов у нас уже есть. Нам требуется залить её, сформировать скат, сделать ограждения и пройти процедуру регистрации в Гостехнадзоре. К следующей зиме горка должна будет пройти обследование. На новый аттракцион акт технического освидетельствования не нужен. А вообще акт техосвидетельствования выдают только специальные аккредитованные организации. Ближайшая от Барнаула такая компания находится в Новосибирске", – рассказал Филимонов.
Комментарии
ну и чо? очередь поди от кольца трамвайного?
А на каком основании они свои атракционы в парках ставят?
зачем я это прочитала? теперь надо срочно вызывать специальную службу. у меня бомбит! платная горка в парке... мать вашу за ногу! совсем совесть потеряли?!
Все правильно. Бесплатно на трассе здоровья.
То-то, я думаю, в лесу полно народу с санками и плюшками катаются на лыжной трассе. Оказывается, они просто подальше держатся от вот таких дельцов с "платными ледяными горками". А скоро ль уже за снег и за дождь будут тарифы? Ведь если дождь пройдёт, я на полив огорода деньги тратить не буду. Экстремист, однако!
У нас дороги как горки, но следящих ответственных нет
20.12.2021 14:14
гостья
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С подключением к капитализму.
20.12.2021 14:14
- гость - вот и идите вы сами со своими правилами... на трассу, а не куда вы могли подумать.
Скажи кому в СССР что горки для катания будут платными, что будем покупать питьевую воду, что общественный транспорт сокращается год от года, что промышленность сократится на 90%, что будет война Украины с Россией, но зато самогонные аппараты будут продаваться на каждом углу, а марганцовку не купишь в аптеках - покрутили бы у виска.
20.12.2021 14:14
гостья
Но ведь какой-то орган муниципальный дал разрешение на горку. Скорее всего, администрация Центрального района. А может, сам Франк.
Сначала запретили делать бесплатные горки, а теперь и вовсе эти же жулики стали делать платные.
А снежки лепить можно или это приравнивается к оружию и за каждый снежок надо тоже сотку отстегивать?
Ну это ни к чему уже, горка за деньги! За деньги можно кататься получается и с высоких
- гость -
А снежки лепить можно или это приравнивается к оружию и за каждый снежок надо тоже сотку отстегивать?
за это вроде срок можно поднять, если в полисмена кинуть
Мне кажется или нет, что скоро вход на площадь чтобы посмотреть елку будет платным?
Мы сами виноваты.
Мде, дожили. Помню при Союзе катался со здоровенной горки на Исакова-А-Петрова и все бесплатно было.
на Исакова-А-Петрова
они ж параллельные???
Это ребёнка на горку отпустить на пару часов давать ему 500 рублей?
А занозу можно тут получить, горка, перила деревянные, за платный проезд сейчас яжмамки будут втройне спрашивать с вас
Это сколько надо будет тысяч рублей истратить на ребёнка за все каникулы
20.12.2021 14:51
- гость -
Имеются ввиду горки между школами №64 и №71. Там была ёлка Железнодорожного района.
Почему в Новосибирске горки в каждом сквере понастроены и все БЕСПЛАТНЫЕ????? Что у нас в Алтайском крае творится???? К нам во власть всех дураков собрали что ли????
100 рублей это 2 литра бензина (за мин катания), я потрачу 200 рублей . но вывезу за 15-20 км от города на настоящую зимнюю природную горку!
ТОВАРИЩИ.ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ,ЧТО МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ В КОРЕНЬ БАРЗЕЮТ?
вполне хорошее предложение. учитывая выдаваемый бублик
Вы, главное, горки высотой более 40 см регистрируйте!
Кстати, почему администрация и УК не регистрируют свои опасные аттракционы - срсульки еа крышах и ледяные тротуары?
20.12.2021 15:16
гiсть
вполне хорошее предложение. учитывая выдаваемый бублик.
Там про плюшку!!!
Также барнаульцам выдадут плюшку для катания.
Или оплеуху для родителей от администрации парка!
Где же "ВАШ" контролю Гостехнадзора? В лесу полно склонов (ГОРОК) высотой более 10 м и в лесу множество сосен растут на склонах. Пусть идут там штрафуют "ЛЕШЕГО" за горки выше 3 м между сосен )))
20.12.2021 15:20
- гость -
Кстати, почему администрация и УК не регистрируют свои опасные аттракционы - срсульки еа крышах и ледяные тротуары?
все кто встретил сосульки на крышах и ледяные тротуары подавайте жалобы на администрацию.
На потоке со стороны Юбилейного парка склон в Пивоварку высотой 15 м дети используют каждую зиму как горку.
все кто встретил сосульки на крышах и ледяные тротуары подавайте жалобы на администрацию.
На каждую сосульку писать писульку?
И правильно. Горку вам по госту построй, согласования согласуй, ответственного поставь, а платить дядя будет? Все хотят на халяву.
просто не должно быть спроса на услуги этих горок.
Нет там никакой очереди... Там вблизи даже людей нет... Пусть "предприниматель" что-то предпринимает, или сам на ней катается с утра до ночи.
Лично я завтра прям с утра очередь займу. Горка безопасна, построена по всем нормам и правилам. Красота. Тем более еще и плюшку дают, чтобы штаны в дырь не прошоркались. Интересно, а если не на полчаса, а сразу на день абонемент брать, скидка будет?
Конечно там вам проездной будут продавать на все каникулы
Ну да, как можно разрешать горки во дворах?! Тогда не будет бизнеса у " БЕДНЫХ". Для того все и делается, чтоб бабло с детей сшибать.
бесплатно -нет, а за деньги -пожалуйста, совсем лишили детей детства
Какой срок рассмотрения заявок на собственные горки высотой более 40 см?
6 месяцев?
У нас не край, а отсталый регион!!!
Жесть-то какая
Я не поняла, на каждую горку будут выезжать удостоверяющие с Новосиба?
А снежки лепить можно или это приравнивается к оружию и за каждый снежок надо тоже сотку отстегивать?
Нет! Самому снежки лепить нельзя! Их надо в оружейном магазине покупать, как патроны.
А ежели у кого снежок найдут... - то в тюрьму посадят(((";")))
Идиотизм чиновников крепчает с каждым днем. И до какой поры русский человек всё это может терпеть?
Неужели из выделенных денег на зимний городок не нашлось денег сделать правильную горку по госту, и дать возможность кататься детям бесплатно, слов вот нет! Убрать все горки в городе и сделать одну платную да ещё так дорого
Как же Вам не стыдно за такое, дожились...
Надо Путину 23-го на пресс-конференцию вопрос:
- До чего дошёл прогресс в Барнауле. Все бесплатные горки запретили и сносят. А платную (буржуйскую) горку поставили в центре города.
Долой Ультракапитализм товарищи!! До каких пор из-за отсутствия свободы и конкуренции будет развиваться тенденция к застою и загниванию?