В барнаульском парке открылась платная ледяная горка

В парке Центрального района Барнаула открылась платная ледяная горка. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Горка высотой более трёх метров построена по специальному проекту и соответствует всем правилам. За 30 минут катания с желающих попросят 100 рублей. Также барнаульцам выдадут плюшку для катания.

Как ранее сообщал amic.ru, в парке Центрального района горку установил барнаульский предприниматель Ленор Филимонов. Он приобрел готовое, уже сертифицированное оборудование, которое полностью построено по ГОСТу: ступени, перила, а также высота, ширина и наклон ската – все, как прописано в стандартах.

"Мы купили сертифицированную трёхметровую горку сразу с установкой, поэтому большая часть документов у нас уже есть. Нам требуется залить её, сформировать скат, сделать ограждения и пройти процедуру регистрации в Гостехнадзоре. К следующей зиме горка должна будет пройти обследование. На новый аттракцион акт технического освидетельствования не нужен. А вообще акт техосвидетельствования выдают только специальные аккредитованные организации. Ближайшая от Барнаула такая компания находится в Новосибирске", – рассказал Филимонов.