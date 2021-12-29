До -30 градусов. В последние дни 2021 года в Алтайском крае резко похолодает

Резкое похолодание ожидается в Алтайском крае в предновогодние дни. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь с 29 на 30 декабря температура опустится до -8...-13 градусов, местами – до -19 градусов, по северо-западу – до -20-25 градусов, а с 30 на 31 декабря ожидается до -30 градусов.

На большей части территории края в грядущую ночь ожидается снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура днём составит от -7 до -12 градусов, по западу – до -15...-20 градусов, с похолоданием в течение дня. В отдельных районах снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В ночь на 31 декабря в регионе снова похолодает до -25...-30 градусов, по востоку местами ожидается -19...-24 градуса, местами снег. В утренние часы возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.