"Богатырский" день. Что можно и нельзя делать 1 января, чтобы год был успешным

1 января – не только первый день нового года, но и народно-христианский праздник – день Ильи Муромца. В этот день на Руси чтили память былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя.

Прототипом всеми известного персонажа некоторыми исследователями считается исторический силач по прозванию Чоботок. Он родился в Муроме (Муровске) в XII веке, принял монашество в Киево-Печёрской лавре под именем Илия. А в 1643 году был причислен к лику святых как преподобный Илия Муромец.

В Муроме существуют многочисленные предания об Илие. Его потомками считаются муромчане Гущины, наследственно обладающие недюжинной силой (так, одному из Гущиных, жившему в конце XIX века, даже было запрещено участвовать в кулачных боях). Изба Илии, как считается, стояла на том месте в селе Карачарове (ныне часть Мурома), где сейчас стоит дом одного из Гущиных, а рядом находится Троицкая церковь, которую Илия. по преданию, сложил лично, таская из реки стволы дуба-топляка.

Традиции, обряды, приметы

В этот день крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекрёсток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось, что сильный ветер в этот день сулил урожай орехов. Если была лунная и звёздная ночь, крестьяне верили, что в новом году будет большой сбор гороха, чечевицы, бобовых культур и ягод. Если же погода была тёплой – ожидали, что уродится рожь, если мелкий снег – пшеница.

Также крестьяне "предсказывали" погоду в будущем году: очищали 12 луковиц от верхних чешуек, насыпали на каждую луковицу по кучке соли и клали их на ночь на печь. На какой луковице за ночь соль повлажнеет, такой по счёту месяц будет дождливым. Или вынимали из луковиц 12 чашечек, насыпали в них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Если соль влажнела – месяц будет влажный и дождливый, если нет – сухой.

Плохой приметой считалось выносить мусор: крестьяне верили, что это сулит беду.

Торговцам в этот день следует хорошо уступить первому покупателю: тогда весь год торговля будет успешной.

Если деревья покрыты инеем, то будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.