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Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика

, ИА "Амител"
Нас ждут новый МРОТ, Fan-ID и QR-коды (но это не точно)
Фото: amic.ru / Саша Соколов

Фото: amic.ru / Саша Соколов

Возможно, вы этого не почувствуете, но ваша жизнь круто изменится прямо во время новогоднего боя курантов. Сразу несколько важных изменений в законодательстве вступят в силу с 1 января 2022 года. В России вырастут пенсии и МРОТ, а все больничные станут электронными. Но это – только начало, ведь впереди у законодателей ещё целых 12 месяцев, чтобы радовать нас (или нет) новыми инициативами. Тем не менее некоторые законопроекты, которые вступят в силу в 2022 году, уже известны. Например, с весны водителям будет сложнее получить медицинскую справку на права. Кроме того, для них власти введут новый штраф. А летом всех болельщиков заставят оформлять электронные паспорта. Ну и без QR-кодов, судя по всему, не обойдётся.

О самых громких законах, которые изменят жизнь россиян в 2022 году, вы можете узнать в нашей инфографике.

P.S. С нововведениями, которые произойдут уже в январе, вы можете ознакомиться в нашей традиционной подборке новых законов.

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Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

30.12.2021 07:18
- гость -

Пенсию вроде прибавили на тысячу.

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