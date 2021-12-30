Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика

Возможно, вы этого не почувствуете, но ваша жизнь круто изменится прямо во время новогоднего боя курантов. Сразу несколько важных изменений в законодательстве вступят в силу с 1 января 2022 года. В России вырастут пенсии и МРОТ, а все больничные станут электронными. Но это – только начало, ведь впереди у законодателей ещё целых 12 месяцев, чтобы радовать нас (или нет) новыми инициативами. Тем не менее некоторые законопроекты, которые вступят в силу в 2022 году, уже известны. Например, с весны водителям будет сложнее получить медицинскую справку на права. Кроме того, для них власти введут новый штраф. А летом всех болельщиков заставят оформлять электронные паспорта. Ну и без QR-кодов, судя по всему, не обойдётся.

О самых громких законах, которые изменят жизнь россиян в 2022 году, вы можете узнать в нашей инфографике.

P.S. С нововведениями, которые произойдут уже в январе, вы можете ознакомиться в нашей традиционной подборке новых законов.

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