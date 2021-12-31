Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Глава страны отметил, что 2021 год был очень сложным, мы столкнулись с колоссальными вызовами, многие из-за пандемии потеряли близких и родных. А сейчас, как отметил президент, нас всех объединяют надежды на предстоящие добрые перемены.

"Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей. Дорогие друзья! Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации. В первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан", — сказал Путин.

Он отметил, что нашей стране удалось в короткие сроки восстановить экономику. Но при этом остается и много нерешенных проблем. Но в целом 2021 год прошел достойно, подчеркнул Путин, и "главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России", сказал президент.

. Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда. Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше — помочь тем, кому особенно трудно", — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что успех каждого из нас зависит не только от удачи, но и от нас самих, от того, "насколько активно мы беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов". Из них и будет складываться реализация наших общенациональных планов. А их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей.

В новогоднем обращении Путин отдельно поздравил всех, кто встречает наступающий год на "боевом посту", в том числе медиков, военных и правоохранителей.

Глава государства пожелал, чтобы в каждом доме было как можно больше радостных событий, чтобы в России как можно чаще появлялись новые семьи, рождались дети. "Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными! Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот — ради своих любимых и ради нашей единственной, великой Родины! С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2022 годом!" — обратился он к россиянам.