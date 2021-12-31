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Какие блюда ставили на праздничный стол в Новый год на Руси. Рецепты

, ИА "Амител"
Рецепты салатов, которые украсят любое застолье

Фото: semerkainfo.ru

Жители южной части страны свои столы накрывали блюдами с большим количеством овощей: огурцов, помидоров, баклажанов, зелени и фасоли. Казацкий борщ, чеченский холтмаш с черемшой, шашлык, чебуреки, пироги с мясом, кабачковая икра – чего там только не было!

Северная Русь – это, конечно, рыба. Палтус шёл на приготовление пирогов-курников, навага – в уху, зубатку солили и пекли. На праздничном столе народов Поморья можно было встретить жареную, запечённую рыбу, а также блюда из молочных продуктов.

Центральная Русь – это птица. Тысячи тушек гуся, индейки и утки специально к праздникам заготавливались в Пензенской, Нижегородской губерниях, а затем доставлялись по железной дороге в Санкт-Петербург.

Предлагаем вам разные и для кого-то очень непривычные рецепты винегрета.

Винегрет с рыбой
Ингредиенты:
Сельдь солёная – 1 шт.
Свёкла – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец солёный – 2 шт.
Яйцо – 2 шт.
Майонез – 4 ст. л.

Нарезать ломтиками сельдь, кубиками – яйца вкрутую, вареную свеклу, картофель, морковь, соленые огурцы. Смешать, заправить майонезом. Сверху уложить ломтики сельди и нарезанные яйца.

Винегрет с фасолью и грибами
Ингредиенты:
Свёкла – 2 шт.
Картофель – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец солёный – 2 шт.
Фасоль консервированная – 200 г
Грибы солёные – 200 г
Майонез
Горчица готовая
Лимон
Зелень петрушки для оформления.

Смешайте отваренные и нарезанные картофель, свёклу и морковь. Добавьте нарезанные грибы, солёные огурцы, а также цельную фасоль. Приготовьте соус для винегрета: смешайте майонез с небольшим количеством горчицы и одной столовой ложкой лимонного сока.

Винегрет с курицей
Ингредиенты:
Куриная грудка – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 4 шт.
Свёкла – 4 шт.
Петрушка
Чеснок – 3 зубчика
Майонез

Отварную грудку измельчить вилкой. Отварные морковь и картошку натереть. Варёную свёклу измельчить с чесноком в блендере, смешать с майонезом. Петрушку мелко натереть. Уложить слоями.
Картошку выложить круглым слоем, посолить, обмазать майонезом.
Сверху выложить половину свекольной массы.
Морковь посолить, обмазать майонезом.
Выложить слоем петрушку.
Грудку посолить, обмазать майонезом.
Украсить свекольной массой, дать пропитаться на ночь.

Читайте также в сюжете: Новый год-2022

Комментарии

31.12.2021 13:08
- гость -

Стол как на Руси, а гороскоп китайский...
Козырно...?

31.12.2021 14:04
- гость -

А оливье за рубежом, оказывается, называют "Русский салат". Думал раньше, что это что-то с оливками.

31.12.2021 14:08
- гость -

Борщ сварил, рыба тушится, птица в холодосе. Почти как на Руси. Ну оливье еще можна, если будет желание.

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