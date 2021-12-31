"Было всё – и хорошее, и плохое". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с наступающими праздниками. Результаты 2021 года в полной мере, по его словам, ещё только предстоит оценить. Томенко отметил, что он был богат различными событиями, и не все они были хорошими, но "в таком большом и сложном регионе по-другому быть и не может".
Слова благодарности губернатор выразил врачам, которые ведут героическую борьбу за здоровье своих земляков в условиях пандемии.
"Медицинская наука дала нам понимание, как пандемия может быть побеждена. Созданы и активно используются вакцины. Уже более 1 млн взрослых жителей края сделали прививки, а многие уже повторно. У нас есть все перспективы, чтобы в первой половине наступающего года достичь того коллективного иммунитета, который так необходим, чтобы вернуть жизнь в привычное её течение", – уверен глава региона.
Виктор Томенко отметил, что в непростых условиях продолжилась работа по социально-экономическому развитии края, восстановилась до прежнего уровня занятость, вернулись к росту или продолжили расти "почти все" отрасли экономики, стабильно работают промышленные предприятия. Впечатляют результаты АПК, некоторые показатели в сельском хозяйстве стали рекордными.
"В транспортной отрасли фиксируется улучшение положения дел. Стабильное, но требующее внимания и определённых заделов, состояние строительной отрасли. Надёжно работают наши энергетики. ЖКХ пока не может обойтись без дополнительных вливаний со стороны государства, а в некоторых случаях где-то и без прямого вмешательства властей. И хоть здесь делается немало, но предстоит ещё серьезная работа, и даже не на один год", – констатировал губернатор.
Глава региона поблагодарил жителей края за любовь к своей земле и преданность своему делу. Пожелал счастья, крепкого сибирского здоровья, сил, оптимизма, радости и благополучия.
Комментарии
И вас с наступающим, Виктор Петрович!
Спасибо!!! И Вас с наступающим новым годом .Удачи!
Спасибо за сегрегацию которую ты тут устроил, за то что наш край год от года превращается в отсралый тупик, а бывшие губернаторы уезжают в Москву с медалями.
переходим в СССР.....
переходим в СССР.....
переходим в СССР.....
переходим в СССР
Приём в СССР ведут по адресу Луговая 19?
31.12.2021 15:31
- гость -
Охота тебе чушь эту собирать? Пройдись посмотри по сторонам, где сегрегация то?
Я не робот
Их из психушки не выпускают без справки- вот и сегрегация
Витя, а что с тобой у края хорошего было?
А что с другими у края хорошего было?
А что с другими у края хорошего было?
Было лучше, чем с Витей - там хоть яйца у людей были