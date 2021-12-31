"Было всё – и хорошее, и плохое". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с наступающими праздниками. Результаты 2021 года в полной мере, по его словам, ещё только предстоит оценить. Томенко отметил, что он был богат различными событиями, и не все они были хорошими, но "в таком большом и сложном регионе по-другому быть и не может".

Слова благодарности губернатор выразил врачам, которые ведут героическую борьбу за здоровье своих земляков в условиях пандемии.

"Медицинская наука дала нам понимание, как пандемия может быть побеждена. Созданы и активно используются вакцины. Уже более 1 млн взрослых жителей края сделали прививки, а многие уже повторно. У нас есть все перспективы, чтобы в первой половине наступающего года достичь того коллективного иммунитета, который так необходим, чтобы вернуть жизнь в привычное её течение", – уверен глава региона.

Виктор Томенко отметил, что в непростых условиях продолжилась работа по социально-экономическому развитии края, восстановилась до прежнего уровня занятость, вернулись к росту или продолжили расти "почти все" отрасли экономики, стабильно работают промышленные предприятия. Впечатляют результаты АПК, некоторые показатели в сельском хозяйстве стали рекордными.



"В транспортной отрасли фиксируется улучшение положения дел. Стабильное, но требующее внимания и определённых заделов, состояние строительной отрасли. Надёжно работают наши энергетики. ЖКХ пока не может обойтись без дополнительных вливаний со стороны государства, а в некоторых случаях где-то и без прямого вмешательства властей. И хоть здесь делается немало, но предстоит ещё серьезная работа, и даже не на один год", – констатировал губернатор.

Глава региона поблагодарил жителей края за любовь к своей земле и преданность своему делу. Пожелал счастья, крепкого сибирского здоровья, сил, оптимизма, радости и благополучия.