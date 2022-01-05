Среда, 5 Январь, 12:02

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-1°


10570212 +0
Обь
-15см -31

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

В каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?

, ИА "Амител"
Полное расписание служб, которые пройдут в краевой столице по случаю Рождества Христова
Фото: amuc.ru

Фото: amuc.ru

7 января православные всего мира отметят Рождество Христово. Проведут традиционные богослужения и на Алтае. Как и всегда, главная литургия пройдёт в Барнауле, в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Богослужение состоится в ночь с 6 на 7 января.

Тем не менее службы будут проводить и в других храмах краевой столицы. Полное расписание богослужений опубликовала Барнаульская епархия.

Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово в Барнауле

Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)

5 января

  • 17:00 – Вечернее богослужение. Исповедь

6 января

  • 08:00 – Царские часы и литургия Василия Великого. Исповедь. Панихида. Молебен
  • 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь для желающих причаститься ночью.
  • 23:30 – Начало часов

7 января

  • 00:00 – Ранняя литургия
  • 08:40 – Поздняя литургия. Исповедь
  • 10:30 – Рождественский концерт в воскресной школе
  • 17:00 – Великая вечерня

Димитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

  • В среду 17:00 – Всенощное бдение
  • В четверг 08:00 – Царские часы, литургия свт. Василия Великого

7 января Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

  • В четверг 17:00 – Всенощное бдение
  • В четверг 00:00 – Божественная литургия
  • В пятницу 09:00 – Божественная литургия

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января (среда) Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

  • 08:00 – Божественная литургия
  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 23:30 – Царские часы

7 января (четверг) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

  • 00:00 – Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.
  • 09:30 – Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.

Никольский храм Барнаула (пр. Ленина, 36)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Рождественская Божественная литургия.

Знаменский храм (Большая Олонская, 24)

6 января

  • 16:00 – Великое повечерие.
  • 22:00 – Исповедь.
  • 23:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

7 января

  • 08:30 Божественная литургия

Храм Казанской иконы Божией Матери (пос. Власиха)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Ночная Божественная литургия.

Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, д. 40)

6 января

  • 16:00 – Всенощное бдение.
  • 23:30 – Ночная Божественная литургия.

Храм прп. Сергия Радонежского (пос. Казённая Заимка, ул. Надежды, 29)

6 января

23:30 – Ночная Божественная литургия.

Свято-Георгиевский храм (Чернышевского, 288/1)

6 января

  • 16:00 – Всенощное бдение.
  • 23:30 – Ночная Божественная литургия.

Иоанно-Предтеченский храм Барнаула (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк)

6 января

  • 09:30 – Божественная литургия. Рождественская Великая вечерня.
  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Рождественская Божественная литургия.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (ул. Ядринцева, 66)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Ночная Божественная литургия.
Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 11:04
- гость -

Томенко, а ввести вход в церкви по QR-кодам страшно? Да и понятно, бизнес друга Путина начнешь "кошмарить" сразу укажут "место"...

5.01.2022 11:19
- гость -

А церковь на Балтийской, белая, высокая, красивая. Ни где в списках не указана.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:38
В Костроме жители потребовали "суда толпы" над мужчинами, сознавшимися в убийстве девочки 2
11:06
Спасатели за сутки ликвидировали 22 пожара в Алтайском крае 0
10:42
Президент Казахстана принял отставку правительства на фоне масштабных протестов в стране 30
10:07
В каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения? 2
09:39
Митинги, гребля и вакцинация. Ушедший 2021 год в фотографиях amic.ru 1
09:07
В Алтайском крае охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем 12
08:38
Туристический маршрут. Поезд из Барнаула до Ярового планируют запустить к лету 2023 года 5
08:07
Когда Старый Новый год в 2022 году и будем ли отдыхать в этот день 1
07:42
Протесты в Казахстане: цены на газ снизили, а президент заявил, что "власть не падёт" 47
07:10
Двое детей пострадали в жёстком ДТП на алтайской трассе 8
06:39
Карьера, любовь, путешествия. Каким знакам зодиака особенно повезёт в 2022 году? 0
06:11
Туман и гололёд. О погоде в Алтайском крае 5 января 0
21:32
Такой день. Прокурорская проверка Лебединого заказника и дикие рыси в алтайском селе 0
20:27
Туроператоры рассказали, путёвки в какие страны могут подешеветь в 2022 году 0
19:37
Минздрав края рассказал, как оказывали помощь ребёнку, травмировавшемуся на горке в Бийске 4
19:05
План по расчистке дорог резко увеличили в Барнауле 4
18:43
Чтобы видеть. Какое отношение Алтайский край имеет к Всемирному дню азбуки Брайля? 0
18:12
Основатель крупной сибирской торговой сети умер на Алтае 0
17:47
Спикер Госдумы запустил опрос, стоит ли сократить новогодние каникулы 9
17:16
Квартиры в Барнауле резко подорожали перед новогодними каникулами 14
16:43
Прокуратура начала проверку после падения туристов в воду в Лебедином заказнике 23
16:16
Жителям Алтайского края станет сложнее получить кредит 5
15:37
Дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных 8
15:11
Смертельное ДТП с междугородним автобусом произошло в Бийске 20
14:46
В Рубцовске из-за тёплой зимы вышел из спячки медведь-беглец 2
14:07
331 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки 13
13:40
Пожар произошёл на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области 9
13:17
Ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике" в Бийске 24
12:47
Врач рассказал, когда стоит ждать ослабления пандемии коронавируса 1
12:16
Собчак заявила, что блогер Блиновская угрожала утопить её в Катуни 22
11:49
Владимир Путин поручил закрывать аварийные шахты 19
11:16
Житель Тальменского района поверил мошенникам и отдал им почти 4 млн рублей 13
10:54
Трамваи без кондукторов тестируют в Бийске 14
10:27
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции 18
09:47
Власти рассказали о причинах инцидента с туристами на лебедином озере в Алтайском крае 35
09:11
Алтайские вузы будут следить за "инцидентами" от студентов в соцсетях 15
08:42
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 1
08:14
Водитель иномарки влетел в грузовик, который стоял на заправке в Алтайском крае 17
07:45
День спагетти: пять необычных рецептов 4
07:03
40 пострадавших: что известно о крупном ДТП с россиянами в Белоруссии 21
06:39
"Случайный Ренессанс": фото из жизни, достойные стать произведениями искусства 0
06:12
Январский плюс. О погоде в Алтайском крае 4 января 0
21:30
Такой день. Труп в общественном туалете и график очистки Барнаула от снега 0
20:32
Две группы крови помогут перенести коронавирус легче или не заболеть 3
19:58
Туристы на лебедином озере решили обойти очередь и провалились под лёд. Видео 14
19:28
Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс 0
18:58
Техосмотру – нет, пенсиям – да. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года? 11
18:31
Труп обнаружили в уличном туалете барнаульского ЖК 2
17:57
Большинство россиян хочет сменить работу в 2022 году 0
17:26
В России выявили минимум новых случаев коронавируса с июня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.