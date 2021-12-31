Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающими праздниками и подвёл итоги уходящего года, сообщает пресс-служба мэрии. Он отметил, что, несмотря на пандемию, краевая столица продолжает развиваться, в городе увеличивается количество социальных объектов и жилья, улучшается качество дорог, преображаются дворы.

Франк подчеркнул, что 2021 год стал особо значимым для Барнаула, так как краевой столице было присвоение почётное звание "Город трудовой доблести" за трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

"Хочу сказать спасибо всем, кто своим трудом и талантом каждый день улучшает жизнь родного города. Создаёт современные предприятия, совершенствует социальную сферу, образование и здравоохранение. Отдельное спасибо врачам за их ежедневный подвиг в борьбе за наше здоровье", – сказал Вячеслав Франк.

Также глава Барнаула пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения.

"Дорогие земляки! Благодаря вашим идеям, талантам, реальным делам город входит в 2022-й год с хорошим потенциалом для дальнейшего развития. В следующем году нам предстоит воплотить в жизнь немало важных проектов. Пусть энергия и целеустремленность, трудолюбие и инициатива помогут в достижении поставленных целей. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все задуманное", – сказал Франк.