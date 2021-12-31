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Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающим Новым, 2022 годом
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающими праздниками и подвёл итоги уходящего года, сообщает пресс-служба мэрии. Он отметил, что, несмотря на пандемию, краевая столица продолжает развиваться, в городе увеличивается количество социальных объектов и жилья, улучшается качество дорог, преображаются дворы. 

Франк подчеркнул, что 2021 год стал особо значимым для Барнаула, так как краевой столице было присвоение почётное звание "Город трудовой доблести" за трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

  

"Хочу сказать спасибо всем, кто своим трудом и талантом каждый день улучшает жизнь родного города. Создаёт современные предприятия, совершенствует социальную сферу, образование и здравоохранение. Отдельное спасибо врачам за их ежедневный подвиг в борьбе за наше здоровье", – сказал Вячеслав Франк.

Также глава Барнаула пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения.

"Дорогие земляки! Благодаря вашим идеям, талантам, реальным делам город входит в 2022-й год с хорошим потенциалом для дальнейшего развития. В следующем году нам предстоит воплотить в жизнь немало важных проектов. Пусть энергия и целеустремленность, трудолюбие и инициатива помогут в достижении поставленных целей. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все задуманное", – сказал Франк.

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +73852594466

Комментарии

31.12.2021 13:14
- гость -

Так и хочется сказать:
- Да пошел ты...

Может это психосоматическое?

31.12.2021 13:19
- гость -

Мухожук, не? Маска и qr-код где!? Вызовите охрану с Огней! Срочно!

31.12.2021 14:44
- гость -

Лучше бы взял лопату в руки и очистил бы город от снега.

31.12.2021 14:53
- гость -

31.12.2021 13:19
- гость -

Ждите, скоро заедут.

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