На Алтае пьяный мужчина задушил сожительницу

В Шелаболихинском районе правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 14 декабря 2021 года в своём доме в одном из сёл Шелаболихинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошёл конфликт на бытовой почве. После словесной ссоры мужчина задушил 48-летнюю женщину", – говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство" и заключили его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.