На Алтае пьяный мужчина задушил сожительницу

В Шелаболихинском районе правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"По данным следствия, вечером 14 декабря 2021 года в своём доме в одном из сёл Шелаболихинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошёл конфликт на бытовой почве. После словесной ссоры мужчина задушил 48-летнюю женщину", – говорится в сообщении.
Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство" и заключили его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.
Комментарии
Тут главное название - сожительница...
Зачем это знать обычным людям??? Кому нужны эти новости?
Эххх люблю женщин в форме!
Все знают что одни алкаши каждый день умирают другие на зону идут. Побольше пособий этим малоимущим давайте.
Россия ахнула!!!
Отелло, однако...