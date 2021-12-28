Многодетную мать из Алтайского края осудили на четыре года тюрьмы за истязание детей

Многодетную мать из Калманского района Алтайского края осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за истязание детей и ряд других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия и суда, на воспитании обвиняемой находилось восемь детей в возрасте от 1 года до 16 лет. С июня 2020-го по май 2021 года женщина практически ежедневно употребляла спиртное, не исполняя обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Старшие девочки ухаживали за младшими братьями и сёстрами: убирали, готовили еду, в том числе для грудного ребёнка, когда мать на длительное время уходила из дома. Старшим мальчикам же приходилось следить за хозяйством и собирать хворост, для того чтобы обогревать дом в холодное время года – дрова их мать не закупала.

Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь тем, что отдавали неравнодушные жители села. Детские пособия она тратила на покупку спиртного.

"Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви, в холодное время года. Злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и её друзей в распитие алкогольных напитков. Кроме того, в марте этого года она совершила кражу денежных средств из дома своей приятельницы", – сообщили в ведомстве.

Суд признал подсудимую виновной по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего"), ч. 2 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции"), ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").