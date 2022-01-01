Масштабный ремонт коммунального моста в Бийске в 2022 году обойдётся в 150 миллионов

Ремонт коммунального моста через реку Бия в городе Бийске обойдётся в 150 миллионов рублей. Работы на переправе пройдут в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Планируется, что полностью мост на ремонт закрывать не будут. Однако уже сейчас бийчан предупреждают, что на время работ движение наверняка будет затруднено. Также ожидается, что временно придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. В 1992 году его ремонтировали внепланово – заменяли конструкции. В 2002-м вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

В 2010 году на коммунальном мосту в Бийске уже проводили ремонт. Были восстановлены несущие конструкции, отремонтированы деформационные швы, которые находятся под проезжей частью моста.

В 2018 году власти наукограда разработали проектно-сметную документацию ремонта переправы. На это ушло 3,4 миллиона рублей.