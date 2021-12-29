Алтайские грабители квартир часто подкидывают в почтовые ящики объявления или газеты, а затем наблюдают, из каких ящиков их не вытащили, чтобы определить временно пустую квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Также воры иногда кладут под коврик кусок печенья, который обязательно будет раздавлен выходящими из квартиры людьми. Другая уловка - стикеры на двери с предложениями различных услуг, которые хозяева квартиры вряд ли надолго оставят.

Как отметили в МВД, способов для проникновения в квартиру существует достаточно, однако чаще всего грабители просто подбирают ключи. Всего за год территории Алтайского края зарегистрировано более 700 краж из квартир и частных домов. По сообщению МВД, ни один объект не был оборудован техническими средствами охраны с подключением их на пульты централизованного наблюдения охранных организаций.