Российское представительство BMW не стало продлевать дилерский договор с барнаульской компанией "Дикси" с 1 января 2022 года. Новым партнёром в Алтайском крае станет красноярский "Медведь Холдинг". Торжественная церемония открытия автоцентра может пройти в июле 2022 года. Салон будет располагаться на улице Балтийской.

С 10 января в Барнауле по адресу: улица Фурманова, 22, заработает новый детский сад № 279. Его ввели в эксплуатацию осенью. Всего было израсходовано 194,4 млн рублей. Детский сад рассчитан на 140 воспитанников. Заведующей стала Оксана Криворученко.

Алтайский край вошёл в топ-5 экологически безопасных регионов страны по итогам осени 2021 года. По сравнению с летом край прибавил один балл и получил 66 баллов из 100 возможных. Промышленно-экологический, социально-экономический и сводный индексы, несмотря на трудности проведения экологических мероприятий в условиях сложной эпидемиологической обстановки, остались на прежнем уровне.

В Алтайском крае с начала пандемии ковидом переболели 122 тысячи жителей. Со второй половины декабря в регионе снижается число инфицированных и умерших от коронавируса. В Алтайском крае за последние сутки выявлено 286 новых случаев заболевания ковидом, скончались 23 человека. По состоянию на 8 января в регионе полностью прошли курс вакцинации более 1,051 млн жителей.

Минобороны России 9 января организует рейсы из Алма-Аты, чтобы вывезти россиян. Самолёты вылетят из аэропорта в воскресенье в промежутке с 17:00 до 18:00 и доставят россиян в Иваново и Оренбург. Желающих улететь из Казахстана просят собраться в терминале аэропорта в 14:00. Для них будет действовать правило "один пассажир – одно место ручного багажа".