В Алтайском крае за последние сутки выявлено 286 новых случаев заболевания ковидом, скончались 23 человека. Выздоровели ещё 320 жителей региона. Об этом информирует краевой оперштаб.
Всего за весь период пандемии в крае заболели ковидом 122 044 человека, из них умерли 8227, выздоровели – 104 669 жителей.
По состоянию на 8 января на лечении в ковидных госпиталях находится 1884 пациента. Из них количество тяжелобольных составляет 386, подключено к аппаратам ИВЛ 180 человек. Минздравом края развёрнуто 2755 коек, резервных коек насчитывается 871.
По состоянию на 8 января в Алтайском крае прививается 1 166 584 человека, в том числе 56 882 жителя получили первую прививку, 1 051 293 полностью привиты, ещё 58 409 человек прошли повторную вакцинацию.
Комментарии
5%?
"Всего за весь период пандемии в крае заболели ковидом 122 044 человека"
Цифры антинаучны.
Нельзя с точностью до долей процентов сказать количество больных, когда погрешность - в разы. Это азы математики, статистики, вычисления погрешностей. Публикуется не имеющая смысла непозволительная точность.
Математики поймут. Гуманитарии и чиновники - нет.
Пример попроще: вышел на Ленинский, постоял, посчитал 3 часа машины, насчитал 3013 штук, ушел. И заявляю в новостях: в Барнауле в сутки по дорогам города проезжает 3013 машин.
5% это за 2 года.
И считать нужно сколько заболевших на 100000 населения.
Это 5083 человека делим на 2 года - 2542,5 человека на сто тысяч населения.
Очень грубо, но статистика-то молчит. Пусть посчитают точно, раньше был при крайздраве целый отдел, всех болевших учитывали по разным направлениям. А сейчас все на уровне ОднаБабаСказала.
А как же те, кому ПЦР не делали, а антитела есть?