В Алтайском крае за последние сутки выявлено 286 новых случаев заболевания ковидом, скончались 23 человека. Выздоровели ещё 320 жителей региона. Об этом информирует краевой оперштаб.

Всего за весь период пандемии в крае заболели ковидом 122 044 человека, из них умерли 8227, выздоровели – 104 669 жителей.

По состоянию на 8 января на лечении в ковидных госпиталях находится 1884 пациента. Из них количество тяжелобольных составляет 386, подключено к аппаратам ИВЛ 180 человек. Минздравом края развёрнуто 2755 коек, резервных коек насчитывается 871.

По состоянию на 8 января в Алтайском крае прививается 1 166 584 человека, в том числе 56 882 жителя получили первую прививку, 1 051 293 полностью привиты, ещё 58 409 человек прошли повторную вакцинацию.