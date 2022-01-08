Минобороны эвакуирует россиян на военных бортах из Казахстана 9 января

Военно-транспортная авиация Минобороны России организует рейсы из Алма-Аты, чтобы вывезти россиян. Информацию разместило посольство РФ в Казахстане на своей странице в Facebook. Самолёты вылетят из аэропорта в воскресенье, 9 января, в промежутке с 17:00 до 18:00 и доставят россиян в Иваново и Оренбург.

Желающих улететь из Казахстана просят собраться в терминале аэропорта в 14:00. Для них будет действовать правило "один пассажир – одно место ручного багажа". Посольство попросило передать информацию о рейсах знакомым и родственникам, которые хотят вернуться в Россию, так как в республике наблюдаются перебои со связью и почти не работает интернет.

С 2 января по всему Казахстану проходят массовые акции протесты. На этом фоне правительство страны ушло в отставку, а должность председателя Совбеза вместо бывшего президента Нурсултана Назарбаева занял нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. Протестующие требовали смены власти, повышения зарплат и пенсий, снижения пенсионного возраста и цен на продукты, газ и бензин, коммунальные услуги, напоминает РБК.

5 января протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Вскоре "Аэрофлот" отменил все рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан, Актобе и Шымкент. Из-за режима чрезвычайного положения, который введён в Казахстане до 19 января, компания остановила продажу билетов на рейсы на две недели.