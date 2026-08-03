НОВОСТИНедвижимость

АГАУ объявил тендер на капремонт барнаульского общежития "Пентагон"

На обновление здания готовы потратить свыше 346 млн рублей

03 августа 2026, 15:22, ИА Амител

Здание общежития АГАУ в Барнауле / Фото: amic.ru
Здание общежития АГАУ в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский государственный аграрный университет объявил электронный аукцион на капитальный ремонт общежития № 4, известного среди студентов как "Пентагон", сообщает "Банкфакс"

Начальная цена контракта составляет более 346,7 млн рублей. Информация о тендере размещена на сайте ЕИС "Закупки", а сам аукцион стартовал 30 июля. Прием заявок продлится до 18 августа. Итоги определения подрядчика подведут 21 августа.

Общежитие расположено в Барнауле по адресу: ул. Молодежная, 29а. Согласно документации, подрядчику предстоит масштабный объем работ: замена всех инженерных коммуникаций (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и освещения), а также обновление системы пожарной сигнализации и вентиляции.

«Кроме того, в план ремонта входят ремонт кровли и крыльца главного входа, а также замена оконных блоков. Завершить все работы необходимо до конца 2027 года», — указано в публикации.

Здание построили более 45 лет назад, поэтому потребность в капитальном ремонте особенно актуальна. Вопрос обновления общежития обсуждали в марте текущего года во время рабочего визита в Алтайский край председателя комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

Ранее amic.ru сообщал, что общежития Алтайского аграрного университета ждет масштабная реконструкция - на нее потратят около 2,5 млрд рублей. 

Чем известно здание "Пентагон"?

Его возвели к 250-летию Барнаула. Тогда, помимо нового общежития для аграрного вуза, построили речной вокзал, автовокзал, гостиницу "Барнаул" и другие важные объекты. В народе здание общежития получило название "Пентагон" – в честь военного ведомства США. По одной из версий, такое название дали из-за одноименного компьютерного зала, который в нем размещался.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул аукционы и торги ремонт университеты АГАУ
       

Комментарии 11

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медведь-шатун

15:37:18 03-08-2026

Красавчики - главное вовремя!!!, ну пусть хоть так чем - никак....

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гость

16:09:45 03-08-2026

Это общежитие? А мы туда ходили на маникюр к "студентке" лет под сорок пять, у неё секция в две комнаты, она говорила, что купила её. Работала в парикмахерском салоне. У неё всё-время отирался вечно поддатый дружок такого же возраса, жил на другом этаже. И как-то молодежи студенческих лет там не много было видно. Может, не сезон был. Или... мы живём в России? Вечный мухлёж с жилплощадью ?

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Гость

18:53:08 03-08-2026

гость (16:09:45 03-08-2026) Это общежитие? А мы туда ходили на маникюр к "студентке" ... Да там какое-то вот такое общежитие, что с советских времен ещё живут какие-то великовозрастные, семьями. И как бы на правах собственности. Какие-то мухляжи постоянные с этими жилищами.

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Иван

17:08:49 03-08-2026

За столько денег кхитайцы привезут из поднебесной стройматериалы этот сарай разберут и на его месте в два раза выше и в четыре раза лучше здание сделают

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Гость

17:33:19 03-08-2026

Точно эту общагу назвали "Пентагон"?
Не слышал такое название...

Пентагоном называли на Южном девятиэтажку на Белинского, 14.
Там хотя бы понятно, много углов...

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Гость

18:50:23 03-08-2026

Гость (17:33:19 03-08-2026) Точно эту общагу назвали "Пентагон"?Не слышал такое назв... Да, Пентагон, тоже не понимаю почему.

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интересно.

20:28:09 03-08-2026

Гость (18:50:23 03-08-2026) Да, Пентагон, тоже не понимаю почему. ... советские студенты дружили с юмором.
отсюда и название общежития-фиг попадёшь без студенческого билета.
во многих городах Советского Союза были общаги,, пентагон".
на Сизова-был Бомбей.
да та же Куба.

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гость

23:38:30 03-08-2026

Гость (17:33:19 03-08-2026) Точно эту общагу назвали "Пентагон"?Не слышал такое назв... Точно, именно так и называют, почему не знаю.

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Гость

22:38:08 03-08-2026

Эх сколько там куриц оттоптано было

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Гость

09:09:48 04-08-2026

В августе прошлого года всех проживавших выгнали кого куда и здание как призрак стоит уже год. Даже тараканы и клопы общажные его покинули.

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Гость

10:30:04 04-08-2026

речного уже нет
аминь

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