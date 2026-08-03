АГАУ объявил тендер на капремонт барнаульского общежития "Пентагон"

На обновление здания готовы потратить свыше 346 млн рублей

03 августа 2026, 15:22, ИА Амител

Здание общежития АГАУ в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский государственный аграрный университет объявил электронный аукцион на капитальный ремонт общежития № 4, известного среди студентов как "Пентагон", сообщает "Банкфакс".

Начальная цена контракта составляет более 346,7 млн рублей. Информация о тендере размещена на сайте ЕИС "Закупки", а сам аукцион стартовал 30 июля. Прием заявок продлится до 18 августа. Итоги определения подрядчика подведут 21 августа.

Общежитие расположено в Барнауле по адресу: ул. Молодежная, 29а. Согласно документации, подрядчику предстоит масштабный объем работ: замена всех инженерных коммуникаций (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и освещения), а также обновление системы пожарной сигнализации и вентиляции.

«Кроме того, в план ремонта входят ремонт кровли и крыльца главного входа, а также замена оконных блоков. Завершить все работы необходимо до конца 2027 года», — указано в публикации.

Здание построили более 45 лет назад, поэтому потребность в капитальном ремонте особенно актуальна. Вопрос обновления общежития обсуждали в марте текущего года во время рабочего визита в Алтайский край председателя комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.

Ранее amic.ru сообщал, что общежития Алтайского аграрного университета ждет масштабная реконструкция - на нее потратят около 2,5 млрд рублей.

Чем известно здание "Пентагон"?

Его возвели к 250-летию Барнаула. Тогда, помимо нового общежития для аграрного вуза, построили речной вокзал, автовокзал, гостиницу "Барнаул" и другие важные объекты. В народе здание общежития получило название "Пентагон" – в честь военного ведомства США. По одной из версий, такое название дали из-за одноименного компьютерного зала, который в нем размещался.