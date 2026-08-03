АГАУ объявил тендер на капремонт барнаульского общежития "Пентагон"
На обновление здания готовы потратить свыше 346 млн рублей
03 августа 2026, 15:22, ИА Амител
Алтайский государственный аграрный университет объявил электронный аукцион на капитальный ремонт общежития № 4, известного среди студентов как "Пентагон", сообщает "Банкфакс".
Начальная цена контракта составляет более 346,7 млн рублей. Информация о тендере размещена на сайте ЕИС "Закупки", а сам аукцион стартовал 30 июля. Прием заявок продлится до 18 августа. Итоги определения подрядчика подведут 21 августа.
Общежитие расположено в Барнауле по адресу: ул. Молодежная, 29а. Согласно документации, подрядчику предстоит масштабный объем работ: замена всех инженерных коммуникаций (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и освещения), а также обновление системы пожарной сигнализации и вентиляции.
«Кроме того, в план ремонта входят ремонт кровли и крыльца главного входа, а также замена оконных блоков. Завершить все работы необходимо до конца 2027 года», — указано в публикации.
Здание построили более 45 лет назад, поэтому потребность в капитальном ремонте особенно актуальна. Вопрос обновления общежития обсуждали в марте текущего года во время рабочего визита в Алтайский край председателя комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных.
Ранее amic.ru сообщал, что общежития Алтайского аграрного университета ждет масштабная реконструкция - на нее потратят около 2,5 млрд рублей.
Чем известно здание "Пентагон"?
Его возвели к 250-летию Барнаула. Тогда, помимо нового общежития для аграрного вуза, построили речной вокзал, автовокзал, гостиницу "Барнаул" и другие важные объекты. В народе здание общежития получило название "Пентагон" – в честь военного ведомства США. По одной из версий, такое название дали из-за одноименного компьютерного зала, который в нем размещался.
15:37:18 03-08-2026
Красавчики - главное вовремя!!!, ну пусть хоть так чем - никак....
16:09:45 03-08-2026
Это общежитие? А мы туда ходили на маникюр к "студентке" лет под сорок пять, у неё секция в две комнаты, она говорила, что купила её. Работала в парикмахерском салоне. У неё всё-время отирался вечно поддатый дружок такого же возраса, жил на другом этаже. И как-то молодежи студенческих лет там не много было видно. Может, не сезон был. Или... мы живём в России? Вечный мухлёж с жилплощадью ?
18:53:08 03-08-2026
гость (16:09:45 03-08-2026) Это общежитие? А мы туда ходили на маникюр к "студентке" ... Да там какое-то вот такое общежитие, что с советских времен ещё живут какие-то великовозрастные, семьями. И как бы на правах собственности. Какие-то мухляжи постоянные с этими жилищами.
17:08:49 03-08-2026
За столько денег кхитайцы привезут из поднебесной стройматериалы этот сарай разберут и на его месте в два раза выше и в четыре раза лучше здание сделают
17:33:19 03-08-2026
Точно эту общагу назвали "Пентагон"?
Не слышал такое название...
Пентагоном называли на Южном девятиэтажку на Белинского, 14.
Там хотя бы понятно, много углов...
18:50:23 03-08-2026
Гость (17:33:19 03-08-2026) Точно эту общагу назвали "Пентагон"?Не слышал такое назв... Да, Пентагон, тоже не понимаю почему.
20:28:09 03-08-2026
Гость (18:50:23 03-08-2026) Да, Пентагон, тоже не понимаю почему. ... советские студенты дружили с юмором.
отсюда и название общежития-фиг попадёшь без студенческого билета.
во многих городах Советского Союза были общаги,, пентагон".
на Сизова-был Бомбей.
да та же Куба.
23:38:30 03-08-2026
Гость (17:33:19 03-08-2026) Точно эту общагу назвали "Пентагон"?Не слышал такое назв... Точно, именно так и называют, почему не знаю.
22:38:08 03-08-2026
Эх сколько там куриц оттоптано было
09:09:48 04-08-2026
В августе прошлого года всех проживавших выгнали кого куда и здание как призрак стоит уже год. Даже тараканы и клопы общажные его покинули.
10:30:04 04-08-2026
речного уже нет
аминь