В Барнауле 17 января отключат светофор на улице Попова
Ограничение продлится два часа
17 января 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В столице Алтайского края 17 января отключат светофор на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула. Ограничение будет действовать с 10:00 до 12:00 по причине планового ремонта устройства.
В мэрии водителей и пешеходов просят быть внимательными.
Ранее сообщалось, что новую развязку в Барнауле построят на 150 миллионов дешевле, чем планировали власти.
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