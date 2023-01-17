В Барнауле 17 января отключат светофор на улице Попова

Ограничение продлится два часа

17 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В столице Алтайского края 17 января отключат светофор на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула. Ограничение будет действовать с 10:00 до 12:00 по причине планового ремонта устройства.

В мэрии водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Ранее сообщалось, что новую развязку в Барнауле построят на 150 миллионов дешевле, чем планировали власти.