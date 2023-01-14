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Новую развязку в Барнауле построят на 150 миллионов дешевле, чем планировали власти

Объект на Змеиногорском тракте обойдётся почти в 3 миллиарда рублей

14 января 2023, 06:32, ИА Амител

Завершился аукцион на строительство транспортной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов в Барнауле. Один из потенциальных подрядчиков предложил выполнить работу на 157,5 млн рублей дешевле, чем планировалось изначально, следует из данных на сайте госзакупок.

Кто станет подрядчиком и за сколько он готов построить развязку?

О том, кто стал победителем аукциона, неизвестно. Свои заявки подали два подрядчика. Один из них выразил готовность приступить к строительству за 3 млрд рублей, другой — за 2,99 млрд.

Когда начнутся работы?

Ориентировочно — весной. Развязка должна быть готова к концу 2024 года.

Что вообще известно об этой транспортной развязке?

Проект разработали специалисты компании "Алтайиндорпроект". Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.

Комментарии 8

  • Садоводство не снесут?
    14 января, Гость   Ответить
  • Сэкономят за счет качества.
    14 января, Гость   Ответить
  • во-первых, получится дороже (как с мостом на Ленина, как с художественным...), во-вторых, а не перемудрили с масштабами? Сейчас вечерами большая пробка от того перекрестка дальше до Южного. Значит, пробка будет еще жестче, если та дорога будет быстрее забиваться машинами, пролетающими через новую развязку? Зачем делать 5-полосную мегаразвязку, если с нее ввезд на однополосную дорогу с ограничением (40)?
    14 января, Гость   Ответить
  • Честно говоря, я тоже не понимаю необходимости этой развязки. Может окрестные деревни в этом и нуждаются… Но городу от этой развязки не холодно ни жарко. Лучше бы Молодежку до объездной продлили.
    14 января, Гость   Ответить
  • Кто-то протаскивает это строительство в личных интересах. Для города эта стройка сейчас на актуальна, либо в комплексе с расшинением дороги до Южного и Аванесова-Змеиногорского, что разумнее сделать до этой дорогой развязки
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    14 января, Гость   Ответить
  • Основная пробка собирается на мосту через ж/д пути, а не на кольце. Не лучше ли эти деньги пустить на другие дороги. Например сделать сквозной проезд с ул. Антона Петрова вдоль "Ледокола" на ул. Новгородскую. Открыть перекресток ул. Островского ул. Новгородская, чтобы был прямой выезд на ул. Энтузиастов и много других дорог. А то миллиарды закапываем в землю, а на мелкие работы денег как всегда нет.
    14 января, Гость   Ответить
  • Да уж!
    14 января, Гость   Ответить
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