Новую развязку в Барнауле построят на 150 миллионов дешевле, чем планировали власти

Объект на Змеиногорском тракте обойдётся почти в 3 миллиарда рублей

14 января 2023, 06:32, ИА Амител

Завершился аукцион на строительство транспортной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов в Барнауле. Один из потенциальных подрядчиков предложил выполнить работу на 157,5 млн рублей дешевле, чем планировалось изначально, следует из данных на сайте госзакупок.

Кто станет подрядчиком и за сколько он готов построить развязку?

О том, кто стал победителем аукциона, неизвестно. Свои заявки подали два подрядчика. Один из них выразил готовность приступить к строительству за 3 млрд рублей, другой — за 2,99 млрд.

Когда начнутся работы?

Ориентировочно — весной. Развязка должна быть готова к концу 2024 года.

Что вообще известно об этой транспортной развязке?

Проект разработали специалисты компании "Алтайиндорпроект". Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке — 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.