Три зарядные станции для электромобилей появились в Индустриальном районе Барнаула

Барнаульская горэлектросеть установила три зарядные станции для электромобилей в Индустриальном районе. Они работают под брендом «Точки Тока», сообщили в БГЭС.

Проект направлен на создание зарядной инфраструктуры для электрокаров в краевой столице. Специалисты отмечают: такой транспорт не только экологичнее, но и экономичнее с точки зрения затрат на обслуживание и эксплуатацию авто.

Отмечается, что правительственная стратегия предусматривает к 2024 году запустить в РФ три тысячи станций. Электротранспорт должен позволять россиянам свободно передвигаться по всей территории страны, а не только в крупных городах. Сейчас БГЭС принадлежат пять станций в краевой столице, однако энергетики планируют расшить географию проекта. Уже в 2023 году «Точки Тока» появятся по направлению от Барнаула до Новосибирска.

Фото: БГЭС

«Всё новое оборудование, смонтированное в Индустриальном районе, отечественного производителя. Электростанция на Павловском тракте, 32, — самая мощная не только в Барнауле, но на территории всего Алтайского края и Республики Алтай. Это значит, что заряжаться на ней авто сможет в два раза быстрее», — отметил технический директор Барнаульской горэлектросети Александр Вершинский.

Также специалист отметил, что по мере необходимости и популяризации электрокаров в городе компания будет модернизировать ЭЗС.

«Мы сможем со временем заменить модули станций на более мощные, за счёт сокращения времени зарядки станция сможет обслужить большее количество клиентов», — добавил он.

Зарядные станции Барнаульской горэлектросети подходят для электромобилей всех марок, включая премиальный сегмент. Сейчас мощность оборудования на большинстве станций составляет 60 кВт. Для полной зарядки электрокара в среднем потребуется около 30-40 минут. Чтобы не стоять в очереди, энергетики предлагают своим клиентам установить мобильное приложение Your Charge. С его помощью можно отследить на карте города свободные ЭЗС или забронировать удобное время для зарядки.

«Точки тока» Барнаульской горэлектросети расположены по адресам: