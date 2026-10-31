Первый пожар произошел в доме № 55 на улице Балтийской

31 октября 2026, 15:02, ИА Амител

Пожар на Балтийской / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошло два пожара, один из которых потребовал эвакуации жителей многоквартирного дома. В результате возгорания на улице Балтийской спасателям пришлось выводить из опасной зоны мужчину, еще 35 человек самостоятельно покинули здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, пожар произошел в доме № 55 на улице Балтийской. Площадь распространения огня достигла примерно 30 квадратных метров. Жители начали самостоятельно выходить из здания, среди эвакуировавшихся оказались трое детей.

"При пожаре спасен мужчина. Самостоятельно эвакуировались 35 человек, из них трое детей. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем", — прокомментировали в ведомстве.

Очевидцы рассказали о происшествии в канале "Инцидент Барнаул" в Max. По их словам, хозяин квартиры на четвертом этаже находился в состоянии алкогольного опьянения. Они также утверждают, что мужчину увезли на автомобиле скорой помощи.

Еще одно возгорание зарегистрировали ночью 31 октября в частном секторе переулка Ядринцева. Когда пожарные прибыли на место, из-под крыши жилого дома поднимался дым.

Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров, повредив кровлю, стены и потолочное перекрытие. В этом случае никто не пострадал.

Для ликвидации пожара в переулке Ядринцева привлекли 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Предположительно, причиной происшествия стали нарушения, допущенные при монтаже электрооборудования.