Всего за время специальной военной операции город отправил 56 единиц техники и почти 500 тонн грузов

22 мая 2026, 19:30, ИА Амител

Из Барнаула в зону СВО отправили шесть автомобилей и письма школьников / Фото: barnaul.org

22 мая из Барнаула отправилась 26-я по счету колонна с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции и для жителей новых российских регионов. Шесть подготовленных автомобилей направятся в Луганскую Народную Республику. Машины прошли полное техобслуживание и полностью готовы к работе в полевых условиях. Доставку организует региональный исполком Народного фронта, сообщает администрация города.

Всего с 2022 года Барнаул отправил в зону СВО уже 56 единиц техники и порядка 487 тонн гуманитарной помощи.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов напомнил, что городские власти могут направлять на поддержку бойцов муниципальное имущество — такое решение депутаты приняли еще в 2022 году.

«Сегодня мы осуществляем уже двадцать шестую отправку гуманитарного груза. Автомобили необходимы для решения логистических задач, перемещения личного состава, доставки помощи и работы активистов», — рассказал Перерядов.

По его словам, вместе с партией "Единая Россия" налажена системная работа по сбору помощи — жители регулярно приносят в приемную все необходимое, а задача властей — быстро доставить это адресатам.

Зампредседателя АКЗС Денис Голобородько подчеркнул, что слаженная работа партии, Народного фронта и органов власти позволяет помогать системно и в больших объемах.

«Совместная работа партии "Единая Россия", Народного фонда и органов власти позволяет оказывать всестороннюю поддержку нашим бойцам и добровольческим объединениям. Масштаб помощи охватывает различные направления — от крупных поставок автомобильной техники до необходимых генераторов и другого оборудования, которое помогает военнослужащим», — отметил Голобородько.

Координатор регионального исполкома Народного фронта Екатерина Фролова рассказала, для чего именно понадобятся эти машины.

«Отправленные автомобили будут выполнять несколько важных функций, таких как оказание гуманитарной помощи, поддержка волонтерских миссий. Также техника будет работать по различным запросам Министерства обороны. Машины укомплектованы необходимой помощью, в том числе маскировочными сетями и специальными костюмами», — сообщила Фролова.

Особую трогательную ноту в отправку добавили детские рисунки. Председатель Совета женщин при главе города Валентина Косинова рассказала, что более чем из 500 работ отобрали 40 лучших.

«В рамках нынешней отправки мы включили особую часть — письма школьников, посвященные нашим защитникам и 81-й годовщине Великой Отечественной войны. Более чем из 500 работ мы выбрали 40 самых качественных картин. Некоторые ребята попросили разрешения подписать свои работы, и мы пошли им навстречу. Такая форма поддержки носит адресный характер и является выражением искренней благодарности от юных жителей города», — сказала Косинова.

Как отметил председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко, отправка гуманитарного груза — это результат совместной работы многих организаций и жителей города.