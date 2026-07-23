Доход без хлопот. Как жилье на курорте может приносить более миллиона рублей в год

В Белокурихе появились квартиры под сдачу в эконом-сегменте с готовым решением для получения пассивного дохода — управляющая компания готова взять на себя все заботы

23 июля 2026, 11:20, ИА Амител erid: 2W5zFJFBJVw

Вариант планировки / Изображение сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи"

В Белокурихе завершили строительство жилого комплекса "Крем" на ул. Загородной, 23. Монолитный двухэтажный дом с 26 квартирами-студиями площадью от 27 до 36 квадратных метров построила барнаульская компания ООО "СЗ "РЭС". Объект введен в эксплуатацию — никакого долгостроя, ожидания и риска. Ремонт в проданных квартирах уже делают, некоторые из них готовы к заезду "под ключ" с мебелью и техникой: жилье обеспечено всем, вплоть до чайника и телевизора. Как курортная недвижимость может приносить прибыль без личного участия и с минимальными рисками — в материале amic.ru.

Почему Белокуриха?

Город-курорт работает круглый год: летом туристы здесь наслаждаются пешими экскурсиями, зимой катаются на горных лыжах. Ежегодно все больше россиян выбирают Алтай в качестве альтернативы зарубежным курортам и Черноморскому побережью. По прогнозам краевых властей, к 2030 году турпоток в Алтайском крае увеличится почти на треть и достигнет 3 млн человек. При этом в Белокурихе и Республике Алтай уже сейчас остро ощущается дефицит жилья для размещения туристов, особенно в экономсегменте, так как спрос на него постоянно растет.

ЖК "Крем" как раз закрывает эту нишу: суточная стоимость проживания для гостей здесь будет составлять 5–6 тысяч рублей в сутки, тогда как в некоторых соседних комплексах цены стартуют от 10 тыс. рублей в сутки, а где-то и существенно больше. Например, по прогнозам крупного застройщика Алтайского края, суточная аренда номера в его ЖК будет от 27 тыс. рублей в сутки.

«На рынке явный пробел: недорогое размещение за 5–6 тысяч рублей в сутки на курорте практически отсутствует. То, что есть, — устаревшее жилье или обычные квартиры в "хрущевках" и старых "панельках" без гостиничного сервиса. ЖК "Крем" предлагает стандарт качественного гостиничного номера (со своей полностью оборудованной кухней) по доступной цене», — говорит застройщик.

Готовый инструмент для пассивного дохода

Сервисная управляющая компания полностью берет на себя все операционные процессы — от привлечения гостей до уборки квартиры. Собственнику не придется вникать в рутину, его "задача" — просто получать дивиденды.

Застройщик оценивает потенциальный годовой доход от одной квартиры в 1 284 800 рублей — это более 107 тыс. рублей в месяц.

На фоне масштабного строительства апартаментов в Белокурихе и Горном Алтае (а это в обозримом будущем примерно 22 тыс. номеров со стоимостью квадратного метра около 500–600 тыс. рублей) — проект выглядит, казалось бы, скромно — всего 26 квартир по 200 тыс. за "квадрат" (без учета стоимости ремонта — 1,2 млн руб.). Но в этом и заключается преимущество: небольшой и доступный жилой фонд загрузить легче, а значит, и получаемая прибыль стабильна и прогнозируема.

Есть еще существенное преимущество именно жилого фонда — апартаменты как коммерческую недвижимость облагают по налоговой ставке 2% от кадастровой стоимости. ЖК "Крем" — жилой объект, и для квартир здесь ставка налогообложения 0,1%. Для инвестора это дополнительная ежегодная экономия, которая может составить до 400 тыс. рублей.

Вариант планировки / Изображение сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи"

Ипотека и перспективы

Жилой комплекс имеет статус многоквартирного жилого дома (МКД), поэтому покупатели могут воспользоваться льготными государственными программами. Например, до 1 октября 2026 года действует "Семейная ипотека" под 3,9–6%. А "Сельская ипотека" доступна под 3%. Эти возможности делают покупку не просто выгодной, а практически не имеющей аналогов на территории региона.

Немаловажный фактор — можно использовать материнский капитал. По оценкам девелопера, первоначальный взнос окупится за полтора года.

«Можно внести миллион и уже начать зарабатывать», — отмечают в компании.

ЖК "Крем" / Фото: Ольга Овчаренко

Инженерные решения и локация

ЖК построили на въезде в Белокуриху, на развилке курортной зоны (пешая доступность до которой составляет 10 минут) и дороги на "Белокуриху Горную" с горнолыжными спусками и подъемниками, где практически отсутствуют варианты проживания до 15–20 тыс. руб. в сутки. В шаговой доступности — арт-парк "Каменный остров" с прудом и смотровой площадкой, автовокзал, реликтовый лес с терренкурами для прогулок.

Также в пешей доступности развивают "новый центр" — комплекс отелей бизнес- и премиум-уровня для максимально комфортного и увлекательного проживания резидентов и гостей города. На территории будет медицинский центр, спа с хаммамом и купелями, открытые и закрытые бассейны, конференц-центр, переговорные, детский центр площадью 200 кв. м, киберцентр, спортивные площадки и мини-гольф, рестораны шведской линии и a la carte ("А Ля карт"), гастромаркет и бары.

До международного аэропорта Горно-Алтайска в Майме — около полутора часов на автомобиле по живописной дороге. В десяти минутах езды находится "Ипподром Алтай" в селе Новотырышкино, где проходят конные бега и скачки Большого Сибирского кубка. Новотырышкино также принимает фестиваль "Сибирская Масленица", который с 2024 года носит титул "Главная Масленица страны".

Здание ЖК выполнено по монолитной технологии, оно рассчитано на сейсмическую активность до девяти баллов. Собственная газовая котельная обеспечивает автономное отопление и низкий уровень затрат. Для каждой квартиры предусмотрено машино-место — это значимое преимущество, так как с парковками в городе большие проблемы.

Во дворе обустроены площадки для отдыха, спорта и детских игр. Территория адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

ЖК "Крем"

Белокуриха, ул. Загородная, 23

Реализаций объекта занимается "Семейный оператор недвижимости Прядко"

Тел.: 8 902-146-48-47

ТГ Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО "СЗ "РЭС"

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