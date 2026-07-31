"Империалистский" размах. Как в центре Барнаула строят крупный ЖК нового уровня

Каркас здания уже хорошо просматривается с разных точек микрорайона, и скоро будет виден издалека

31 июля 2026, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGaHDFw

ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото предоставлено застройщиком

Десятки рабочих и единиц строительной техники, регулярный контроль и соблюдение производственного графика — так на ул. Папанинцев, 155, в Барнауле возводят ультрасовременный ЖК. Строительство комплекса началось осенью 2025 года и продолжается ударными темпами: каркас одной из блок-секций вырос до шестого этажа. Подробнее — в материале amic.ru.

В соответствии с графиком

ЖК "Империал" будет состоять из двух блок-секций — 20 и 23 этажа, объединенных коммерческим блоком. Работы на площадке стартовали осенью и продолжались всю зиму и весну. Сейчас компания "Авангард" наращивает темпы возведения монолитного каркаса.

Так, в блок-секции № 1 завершен первый этаж. Строители заливают его перекрытие и одновременно приступают к вязке арматуры для стен и колонн второго этажа. Блок-секция № 2 "выросла" до уровня 16,7 метр. Здесь идет заливка плиты перекрытия над отметкой 19,8 метра (включая лифтовые узлы) и армирование колонн седьмого этажа.

Строительство ЖК на ул. Папанинцев, 155, в июле 2026 года / Фото: Кристина Коновалова, ИСК "Авангард"

Также строители работают над возведением общего стилобата комплекса. На первых этажах этой части в будущем разместятся коммерческие помещения с отдельными входами со стороны улицы Папанинцев. Это решение позволит пользоваться инфраструктурой комплекса не только резидентам, но и жителям микрорайона.

Здесь появятся уютные кофейни, рестораны, образовательные студии и магазины, что сделает район более удобным и сбалансированным. Также запланирован расширенный надземный и подземный паркинг. Сейчас строители приступили к этапу возведения несущего каркаса основания стилобата, уже идет заливка части монолитных колонн первого и второго этажей.

Как отметили в компании, работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком, а где-то — даже с опережением. Это создает хороший временной запас до срока сдачи комплекса.

«Шумные процессы строительства ведутся исключительно в разрешенное законом время, чтобы не нарушать покой жителей соседних домов. Движение спецтехники организовано через технический въезд, и транспорт никогда не заезжает во дворы жилых домов. Разгрузка материалов происходит на специально отведенной буферной зоне внутри стройплощадки. В дождливый период на площадке работает мойка колес, и выезд грязной техники на городские дороги исключен», — рассказали в компании "Авангард".

Продуманные сценарии

Высокие темпы работ во многом объясняются заботой о жильцах — застройщик делает все возможное, чтобы сотни семей смогли как можно скорее переехать в современные и комфортные квартиры. Кстати, как отметили в отделе продаж, одни из самых востребованных планировок в ЖК — трехкомнатные квартиры площадью 56,9–66,9 квадратного метра.

Их главная особенность — "правильная" прямоугольная форма с рациональным балансом площади. Здесь не встретить извилистых холлов и длинных узких коридоров, когда люди платят за жилое пространство. Каждый квадратный метр квартир в ЖК "Империал" — это полезная площадь для жильцов комплекса.

В планировках соблюден принцип четкого зонирования: пространство делится на зоны, которые решают разные задачи: гостевая (кухня-гостиная, зона приема гостей), приватная (спальни) и хозяйственная (прихожая, гардеробные). При этом зоны логично отделены друг от друга, но связаны удобными маршрутами. Например, спальни размещены в тихой части, подальше от шумной гостиной. Важно, что внутри квартир нет несущих конструкций (стен, колонн), которые мешали бы сделать планировку по своему вкусу.

«При разработке проектных решений архитекторы опирались не просто на актуальные СНиПы, а на реальные сценарии жизни современной семьи. И ее потребности стремительно меняются. Поэтому во многих планировках комнаты универсального размера — 9–12 "квадратов" без фиксированного назначения со свободной расстановкой мебели: сегодня это кабинет, завтра — детская, а через пять лет — спальня для пожилого родителя. Мы буквально "проживали" каждую планировку виртуально: проверяли траекторию движения от входа до кухни с пакетами продуктов, смотрели, не будет ли мешать открывающаяся дверь шкафа проходу. Именно поэтому покупателям не приходится ломать голову над перепланировкой — здесь уже все продумано за резидентов», — сообщили в отделе продаж компании.

Не только планировки в "Империале" тщательно продуманы. В ЖК появится большой внутренний закрытый двор с озеленением, спортивными и игровыми комплексами для активного отдыха, а также бесплатный тренажерный зал — для поддержания формы. Все эти решения созданы для того, чтобы резиденты чувствовали комфорт и удобство от подъезда до квартиры.

ООО "СЗ "ИСК "Авангард"

Барнаул, ​ул. Папанинцев, 155​, отдел продаж

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