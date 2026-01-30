"Высокий" комфорт. В центре Барнаула строят ЖК с гранд-лобби

В проекте будет богатое "общественное" наполнение

Проект общественных пространств в ЖК ул. Папанинцев, 155 / Фото предоставлено застройщиком

Масштабное строительство развернулось в центре Барнаула, на ул. Папанинцев, 155. Здесь возводят ЖК "Империал", который будет состоять из двух корпусов в 20 и 23 этажа, объединенных коммерческим блоком. В конце октября 2025 года ИСК "Авангард" получила разрешение на строительство, и уже активно ведет работы, несмотря на зимний период. Что планируют сделать в ближайшие месяцы, какие "магниты" заложены в проекте и почему девелопер намерен построить комплекс в короткие сроки — в материале amic.ru.

Ударными темпами

Холода не стали помехой для возведения комплекса: за зимний период строители расчистили территорию, установили ограждение, в полном объеме сделали бетонную подготовку под фундаментную плиту и армирование второй блок-секции. Также на 40% завершены работы по обустройству плиты подземного паркинга, и скоро рабочие приступят к возведению стен.

«В ближайшие месяцы запланированы работы в подземной части. В весенние месяцы, в марте — апреле, строители приступят к возведению стен первого этажа комплекса», — отметил застройщик.

Разрешение на строительство "Империала" получено в октябре 2025 года, и действует оно до 10 июля 2028-го. Однако девелопер намерен ввести комплекс в эксплуатацию раньше срока.

«Участники долевого строительства уже проявили большой интерес к данному ЖК, активно ведутся продажи», — отметили в компании.

Особенность комплекса

Большое внимание уделено общественным пространствам, их площадь более 1000 квадратных метров. Так, на первом и третьем этажах ЖК запроектированы лаунж-зоны, детские игровые комнаты, фитнес-зал, коворкинг, открытая приватная терраса для резидентов. Это светлые, просторные помещения, оборудованные всем необходимым, которые подходят для отдыха, проведения мероприятий, деловых и рабочих встреч, переговоров. Все эти помещения функционально связаны между собой для более удобного и комфортного их использования.

Смежное расположение фитнес-зала и детской зоны для "самых маленьких" позволит маме уделить время себе, не выпуская из виду своего ребенка. Все опции будут в свободном доступе для резидентов ЖК "Империал".

Проект детской игровой зоны в ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото предоставлено застройщиком

Помимо пространств внутри, для жителей будет доступно дворовое благоустройство с премиальным игровым оборудованием. В ЖК применен популярный формат "двор без машин", места для хранения личных авто предусмотрены в двухуровневом подземном паркинге, дополнительные места оборудуют вдоль ул. Папанинцев.

Квартирография комплекса включает разнообразные планировочные решения. На верхних этажах башен появятся квартиры с выходом на террасу. Также спроектированы квартиры со вторым светом, из которых открывается впечатляющий вид на город.

Международный уровень

Фасады комплекса — еще одна гордость ЖК. В разработке дизайна фасадов принимали участие зарубежные архитекторы из бюро Safronova project studio*. Благодаря идеям специалистов центр Барнаула получит новую архитектурную "опору". Стены дома отделают современными композитными материалами, которые позволят надолго сохранить первозданный облик комплекса.

Фасады ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото предоставлено застройщиком

«Вентилируемый фасад с бесшовным утеплением довольно долговечный, он не выгорает под воздействием ультрафиолета, сохраняет свою первозданную красоту на протяжении всего срока эксплуатации. Миссия ЖК в том, чтобы украсить сложившийся район, вдохнуть в него новую жизнь. Но также — предложить горожанам новый уровень комфорта проживания. Для нас это важно», — отметили в компании.ООО "СЗ "ИСК "Авангард"

г. Барнаул, ​ул. Папанинцев, 155​, отдел продаж

График работы: пн-пт — 09:00-20:00, сб — 10:00-15:00

Сайт

Телефон: 8 3852 58 57 56

Телеграм: +7-983-548-57-56

*Safronova project studio ("Сафронова проджект студио")

