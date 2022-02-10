Биатлон, хоккей и лыжи. Какие трансляции с Олимпиады покажут на выходных. Инфографика

Зимние Олимпийские игры в Пекине подходят к своему экватору. Впереди у спортсменов насыщенный уикенд: с пятницы по воскресенье будет разыграно 20 комплектов наград. Болельщики наконец увидят в деле и представителей Алтайского края в составе сборной России.

12 февраля конькобежец Виктор Муштаков поборется за медали на коронной дистанции 500 м. В этот же день в спринтерской гонке у биатлонистов на старт выйдет Даниил Серохвостов. В случае успешного выступления он может отобраться в гонку преследования, которая пройдёт 13 февраля.

Amic.ru собрал самые интересные трансляции соревнований на ТВ, которые покажут с пятницы, 11 февраля, по воскресенье, 13 февраля. Время стартов указано барнаульское.