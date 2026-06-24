Коды, роботы и фотоохота. Семьи Первомайского района соревновались в цифровой грамотности
За победу боролись восемь семей из сельсоветов района
24 июня 2026, 11:00, ИА Амител
Семейный ИТ-квест "Папа, мама, я — цифровая семья" прошел в Первомайском районе. Мероприятие организовали Министерство цифрового развития и связи Алтайского края и администрация Первомайского района при поддержке проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия".
В соревновании участвовали восемь команд из сельсоветов района. Дети, родители, бабушки и дедушки вместе выполняли задания, связанные с технологиями, безопасностью в Сети, робототехникой и командной работой.
Семейные цифровые навыки
На квест приехали семья Спыну из села Боровиха, семья Полковниковых из села Повалиха, Швыдковы и Мельниковы из села Березовка, Мелехины из села Зудилово, Чугуновы из села Первомайского, Шестаковы из поселка Северный и Дербеневы из села Сорочий Лог.
Организаторы сделали ставку не на лекции, а на практику. Участники собирали роботов, разбирали цифровые задания, искали ответы на вопросы по кибербезопасности и снимали тематические фото. Главная цель квеста — показать, что технологии помогают семье не только в учебе и работе, но и в совместном досуге.
«Наша жизнь окружена ИТ-технологиями, гаджетами, различными умными устройствами», — сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края, региональный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Евгений Зрюмов.
И добавил, что такой формат помогает участникам развивать ИТ-компетенции и обмениваться полезными знаниями между поколениями, работая в команде.
Заместитель главы Первомайского района по социальным вопросам Владимир Морозов обратил внимание, что на мероприятии собрались смелые и талантливые семьи, готовые проявить себя в интеллектуальных и творческих испытаниях.
«ИТ-квест — это не просто соревнования, а настоящий праздник единства и хорошего настроения», — отметил Владимир Морозов.
Квест стал новым форматом для Первомайского района и всего Алтайского края, подчеркнул начальник краевого Управления Росгвардии, ветеран СВО Александр Сафонов.
«Сегодняшнее мероприятие — нестандартное», — пояснил он.
А также добавил, что проект "Цифровая Россия" продолжит развивать и продвигать ИТ-направление, и выразил надежду, что подобные инициативы получат дальнейшее развитие.
Задания для участников
Команды проходили семь этапов. На площадке "Цифровой диктант" семьи проверяли знания по информационной безопасности. Для этого участники собирали пазл, сканировали куар-код и отвечали на вопросы.
Станцию "Робоцех. Перезагрузка" провела Ассоциация "Образовательная робототехника в Алтайском крае". Здесь участники работали с механикой и программированием. Итогом задания стал робот-болельщик, которого каждая команда сделала своим талисманом.
На этапе "Сломанный принтер" участники примерили роли аналитика, разработчика и тестировщика. Один человек объяснял предмет словами, не называя его. Второй рисовал, а третий пытался угадать ответ. Задание проверяло не только логику, но и умение слушать друг друга.
На станции "Код разведчика" команды расшифровывали сообщения. В работе помогали ключи-подсказки, двоичный код и специальные символы. За правильные ответы участники получали баллы.
Одним из самых заметных этапов стала "Фотоохота". За десять минут семьям нужно было подготовить пять снимков на темы "Семья будущего", "Робот и человек", "Баг в системе", "Цифровой след" и "Цифровая школа". Каждый кадр следовало обработать цифровыми инструментами — добавить маски, надписи или стикеры.
Победители квеста
В финале участники продемонстрировали домашние видеоролики "Цифровая семья", которые подготовили заранее. В них команды показали, как технологии помогают в учебе, работе и быту — от использования "Госуслуг" до умных колонок и образовательных платформ.
Победителем ИТ-квеста стала семья Чугуновых. Второе место заняла семья Полковниковых, третье место получила семья Спыну.
В финале министр Евгений Зрюмов отметил, что квест показал другую сторону технологий. По его словам, они не только про одиночество в гаджетах, а еще и про общие фото, роботов, командные задания и время, проведенное вместе.
11:08:57 24-06-2026
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