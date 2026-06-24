Коды, роботы и фотоохота. Семьи Первомайского района соревновались в цифровой грамотности

За победу боролись восемь семей из сельсоветов района

24 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Участники семейного квеста "Папа, мама, я — цифровая семья" / Фото: Минцифры Алтайского края

Семейный ИТ-квест "Папа, мама, я — цифровая семья" прошел в Первомайском районе. Мероприятие организовали Министерство цифрового развития и связи Алтайского края и администрация Первомайского района при поддержке проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия".

В соревновании участвовали восемь команд из сельсоветов района. Дети, родители, бабушки и дедушки вместе выполняли задания, связанные с технологиями, безопасностью в Сети, робототехникой и командной работой.

Семейные цифровые навыки

На квест приехали семья Спыну из села Боровиха, семья Полковниковых из села Повалиха, Швыдковы и Мельниковы из села Березовка, Мелехины из села Зудилово, Чугуновы из села Первомайского, Шестаковы из поселка Северный и Дербеневы из села Сорочий Лог.

Организаторы сделали ставку не на лекции, а на практику. Участники собирали роботов, разбирали цифровые задания, искали ответы на вопросы по кибербезопасности и снимали тематические фото. Главная цель квеста — показать, что технологии помогают семье не только в учебе и работе, но и в совместном досуге.

«Наша жизнь окружена ИТ-технологиями, гаджетами, различными умными устройствами», — сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края, региональный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Евгений Зрюмов.

И добавил, что такой формат помогает участникам развивать ИТ-компетенции и обмениваться полезными знаниями между поколениями, работая в команде.

Заместитель главы Первомайского района по социальным вопросам Владимир Морозов обратил внимание, что на мероприятии собрались смелые и талантливые семьи, готовые проявить себя в интеллектуальных и творческих испытаниях.

«ИТ-квест — это не просто соревнования, а настоящий праздник единства и хорошего настроения», — отметил Владимир Морозов.

Квест стал новым форматом для Первомайского района и всего Алтайского края, подчеркнул начальник краевого Управления Росгвардии, ветеран СВО Александр Сафонов.

«Сегодняшнее мероприятие — нестандартное», — пояснил он.

А также добавил, что проект "Цифровая Россия" продолжит развивать и продвигать ИТ-направление, и выразил надежду, что подобные инициативы получат дальнейшее развитие.

Участники семейного квеста "Папа, мама, я — цифровая семья" / Фото: Минцифры Алтайского края

Задания для участников

Команды проходили семь этапов. На площадке "Цифровой диктант" семьи проверяли знания по информационной безопасности. Для этого участники собирали пазл, сканировали куар-код и отвечали на вопросы.

Станцию "Робоцех. Перезагрузка" провела Ассоциация "Образовательная робототехника в Алтайском крае". Здесь участники работали с механикой и программированием. Итогом задания стал робот-болельщик, которого каждая команда сделала своим талисманом.

На этапе "Сломанный принтер" участники примерили роли аналитика, разработчика и тестировщика. Один человек объяснял предмет словами, не называя его. Второй рисовал, а третий пытался угадать ответ. Задание проверяло не только логику, но и умение слушать друг друга.

На станции "Код разведчика" команды расшифровывали сообщения. В работе помогали ключи-подсказки, двоичный код и специальные символы. За правильные ответы участники получали баллы.

Одним из самых заметных этапов стала "Фотоохота". За десять минут семьям нужно было подготовить пять снимков на темы "Семья будущего", "Робот и человек", "Баг в системе", "Цифровой след" и "Цифровая школа". Каждый кадр следовало обработать цифровыми инструментами — добавить маски, надписи или стикеры.

Победители квеста

В финале участники продемонстрировали домашние видеоролики "Цифровая семья", которые подготовили заранее. В них команды показали, как технологии помогают в учебе, работе и быту — от использования "Госуслуг" до умных колонок и образовательных платформ.

Победителем ИТ-квеста стала семья Чугуновых. Второе место заняла семья Полковниковых, третье место получила семья Спыну.

В финале министр Евгений Зрюмов отметил, что квест показал другую сторону технологий. По его словам, они не только про одиночество в гаджетах, а еще и про общие фото, роботов, командные задания и время, проведенное вместе.