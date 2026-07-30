Количество сделок с частными домами в Алтайском крае за год снизилось "почти незаметно"

А вот в Республике Алтай данный показатель упал весьма значительно

30 июля 2026, 12:30, ИА Амител

Частные дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край вошел в топ-20 российских регионов, где на рынке жилья доля сделок с частными домами составляет 25% и более, сообщает "Циан".

«В Алтайском крае доля домов в общем числе сделок с жилой недвижимостью в первом полугодии 2025 года — 26%, а в первом полугодии 2026 года — 25%. Количество сделок с квартирами в 2026 году — 9,5 тыс., с домами — 3,2 тыс.», — говорится в исследовании.

Таким образом, в Алтайском крае доля домов в общем числе сделок с жилой недвижимостью за год снизилась лишь на 1 п. п.

В Республике Алтай количество таких сделок упало весьма значительно — на 10 п.п. (с 48 до 38%). Количество сделок с квартирами в 2026 году составило 0,5 тыс., с домами — 0,3 тыс.

Кстати, в России только 16% сделок на рынке жилой недвижимости проходит с частными домами, остальные 84% приходятся на квартиры. Так что в Алтайском крае и в Республике Алтай показатели выше средних по стране.

«Доля сделок с частными домами зависит от уровня урбанизации региона и особенностей расселения (в локациях с высокой численностью сельского населения она выше), традиций (например, на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане популярно проживание в собственном доме) и климатических условий территории (на юге сегмент ИЖС развит лучше, чем на севере)», — пояснила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская.

Минимальные показатели — в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора, — на дома приходится лишь 1% всех сделок в регионе. Низкая доля также в регионах Крайнего Севера и территорий, приравненных к ним, где рынок загородной недвижимости развит слабо из-за сурового климата, высокой стоимости строительства и содержания домов.

В ряде регионов показатель намного выше, чем по стране. Например, в Чечне — 50%, Дагестане — 49%, Калмыкии — 39%, на Алтае — 38%, Карачаево-Черкесии — 37%. Как отмечается в исследовании, все это регионы с высокой долей сельского населения, где ИЖС традиционно занимает важное место, а частные дома часто являются основным форматом жилья.

Ранее сообщалось, что на рынке частных домов в РФ возможен кризис. В отдельных регионах уже фиксируется снижение спроса на частные дома на 15–20% по сравнению с прошлым годом.