"Домой с Победой!". По Барнаулу проехал праздничный трамвай с песнями и реконструкцией
Праздничную атмосферу для пассажиров создали ученики и педагоги школы № 53
07 мая 2026, 14:35, ИА Амител
Накануне Дня Победы, 7 мая, в краевой столице прошла традиционная патриотическая акция "Домой с Победой!". Празднично оформленный вагон маршрута №1 стал мобильной сценой для учеников и педагогов школы №53. Одетые в солдатскую форму, активисты под баян исполняли для пассажиров легендарные песни военных лет, создавая в пути атмосферу мая 1945-го.
На конечных остановках — "Докучаево" и "Площадь Свободы" — развернулась настоящая историческая реконструкция. Здесь "поезд" встречали девушки в нарядах сороковых годов с платочками в руках, воссоздавая трогательные моменты возвращения героев с фронта.
Как прошла акция - в нашем фоторепортаже.
14:43:05 07-05-2026
Вот почему бы на каждом трамвайном маршруте не сделать такой трамвай, а только на 1це?
15:03:30 07-05-2026
Гость (14:43:05 07-05-2026) Вот почему бы на каждом трамвайном маршруте не сделать такой... Потому что всех не хватит.
15:47:45 07-05-2026
могли бы под такую акцию и новый трамвай пустить
22:33:55 07-05-2026
Ирина (15:47:45 07-05-2026) могли бы под такую акцию и новый трамвай пустить ... Нифига ты не шаришь! Тут антураж - под старину, чем старее тем лучше.
15:57:28 07-05-2026
Кто соплюхе лейтенантские погоны "повешал"??? А гвардеечка рядовая ух как хороша... Где мои 17 лет...