"Домой с Победой!". По Барнаулу проехал праздничный трамвай с песнями и реконструкцией

Праздничную атмосферу для пассажиров создали ученики и педагоги школы № 53

07 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Трамвай Победы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Накануне Дня Победы, 7 мая, в краевой столице прошла традиционная патриотическая акция "Домой с Победой!". Празднично оформленный вагон маршрута №1 стал мобильной сценой для учеников и педагогов школы №53. Одетые в солдатскую форму, активисты под баян исполняли для пассажиров легендарные песни военных лет, создавая в пути атмосферу мая 1945-го.

На конечных остановках — "Докучаево" и "Площадь Свободы" — развернулась настоящая историческая реконструкция. Здесь "поезд" встречали девушки в нарядах сороковых годов с платочками в руках, воссоздавая трогательные моменты возвращения героев с фронта.

Как прошла акция - в нашем фоторепортаже.