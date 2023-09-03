Кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 сентября

Местами также ожидается порывистый ветер

03 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 3 сентября будет 20-25 градусов тепла, а местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер при этом подует южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В Барнауле термометры покажут до +24 градусов. В конце дня также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, а скорость ветра не должна превышать 8 м/с.