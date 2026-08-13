В Барнауле может появиться виртуальная транспортная карта для оплаты проезда
Ее можно использовать для оплаты через смартфон
13 августа 2026, 16:00, ИА Амител
Развитие электронной системы оплаты проезда в Барнауле и ее совершенствование - один из приоритетов. Эту тему обсудили в рамках рабочего совещания по вопросам функционирования городского пассажирского транспорта, сообщает мэрия.
«Профильным комитетом прорабатывается вопрос о внедрении виртуальной транспортной карты для оплаты проезда в общественном транспорте», - отметили в администрации города.
Виртуальная транспортная карта — это цифровой аналог пластиковой карты для оплаты проезда. Ее можно выпустить в специализированном приложении и использовать для оплаты через смартфон.Ранее amic.ru выяснил, что проезд в Барнауле подорожает не раньше мая 2027 года. Потому что по действующему законодательству вопрос о повышении платы за проезд на регулируемых маршрутах рассматривают не чаще одного раза в год.
16:26:45 13-08-2026
... а потом Эпл и Гугл заблокируют приложение - и нет больше виртуальной карты ...
18:40:08 13-08-2026
Виртуальная карта для виртуального транспорта ...
19:14:24 13-08-2026
Эти китайские дешманские валидаторы на нормальные карты через раз срабатывают. Бабки-кондукторши не в состоянии с ними совладать! А тут какие-то виртуальные!
10:47:47 14-08-2026
Гость (19:14:24 13-08-2026) Эти китайские дешманские валидаторы на нормальные карты чере...
Ни разу не было такого на моей памяти, чтобы не сработали. У тебя поди все карты заблочены
19:29:39 13-08-2026
Всё виртуально, только денежка в нужный карман капает вполне реальная.
19:36:35 13-08-2026
А когда в Барнауле появится нормальный общественный транспорт??? Про виртуальный слышим давно.