В Барнауле может появиться виртуальная транспортная карта для оплаты проезда

Ее можно использовать для оплаты через смартфон

13 августа 2026, 16:00, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Развитие электронной системы оплаты проезда в Барнауле и ее совершенствование - один из приоритетов. Эту тему обсудили в рамках рабочего совещания по вопросам функционирования городского пассажирского транспорта, сообщает мэрия.

«Профильным комитетом прорабатывается вопрос о внедрении виртуальной транспортной карты для оплаты проезда в общественном транспорте», - отметили в администрации города.

Виртуальная транспортная карта — это цифровой аналог пластиковой карты для оплаты проезда. Ее можно выпустить в специализированном приложении и использовать для оплаты через смартфон.Ранее amic.ru выяснил, что проезд в Барнауле подорожает не раньше мая 2027 года. Потому что по действующему законодательству вопрос о повышении платы за проезд на регулируемых маршрутах рассматривают не чаще одного раза в год.