Жители Барнаула поучаствовали в опросе amic.ru

13 августа 2026, 17:16, ИА Амител

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" проходит в Барнауле с 11 по 13 августа. Вчера события форума — обсуждения, лекции, маркет локальных брендов — проходили в доме купца Сухова, в центре "Мой бизнес" и на Мало-Тобольской. Барнаул — креативный город, рассказывают эксперты и гости форума. Корреспонденты amic.ru попросили рассказать, какой Барнаул еще. Но только одним словом.

И так барнаульцы описали свой город.

А как начался форум и что интересного о Барнауле и Алтайском крае рассказали предприниматели во время него — читайте на amic.ru.