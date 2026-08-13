Барнаульцы поделились, как они видят свой город одним словом
Жители Барнаула поучаствовали в опросе amic.ru
13 августа 2026, 17:16, ИА Амител
Форум "Мой креатив. Мой бизнес" проходит в Барнауле с 11 по 13 августа. Вчера события форума — обсуждения, лекции, маркет локальных брендов — проходили в доме купца Сухова, в центре "Мой бизнес" и на Мало-Тобольской. Барнаул — креативный город, рассказывают эксперты и гости форума. Корреспонденты amic.ru попросили рассказать, какой Барнаул еще. Но только одним словом.
И так барнаульцы описали свой город.
А как начался форум и что интересного о Барнауле и Алтайском крае рассказали предприниматели во время него — читайте на amic.ru.
20:48:10 13-08-2026
Без человейников
06:57:40 14-08-2026
старая ВДНХ.
08:52:32 14-08-2026
город, утопающий в зелени ....
он остался в моем детстве
как и любимый деревянный Соцпроспект....
10:44:46 14-08-2026
Пока город видится как пустыня. С редкими зелеными насаждениями, плотной застройкой безликими высотками, плохо работающим общественным транспортом, с улицами, затопляемыми после каждого дождя. Город без будущего.