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Барнаульцы поделились, как они видят свой город одним словом

Жители Барнаула поучаствовали в опросе amic.ru

13 августа 2026, 17:16, ИА Амител

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" проходит в Барнауле с 11 по 13 августа. Вчера события форума — обсуждения, лекции, маркет локальных брендов — проходили в доме купца Сухова, в центре "Мой бизнес" и на Мало-Тобольской. Барнаул — креативный город, рассказывают эксперты и гости форума. Корреспонденты amic.ru попросили рассказать, какой Барнаул еще. Но только одним словом. 

И так барнаульцы описали свой город. 

А как начался форум и что интересного о Барнауле и Алтайском крае рассказали предприниматели во время него — читайте на amic.ru.

Барнаул опросы бизнес
       

Комментарии 4

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Гость

20:48:10 13-08-2026

Без человейников

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два слова.

06:57:40 14-08-2026

старая ВДНХ.

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Гость

08:52:32 14-08-2026

город, утопающий в зелени ....
он остался в моем детстве
как и любимый деревянный Соцпроспект....

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Гость

10:44:46 14-08-2026

Пока город видится как пустыня. С редкими зелеными насаждениями, плотной застройкой безликими высотками, плохо работающим общественным транспортом, с улицами, затопляемыми после каждого дождя. Город без будущего.

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