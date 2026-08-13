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Пять человек погибли в Севастополе при обследовании территории после атаки ВСУ

Сотрудники МЧС очищали местность от опасных устройств

13 августа 2026, 16:57, ИА Амител

Свеча, память/Фото: Сгенерировано Midjourney/amic.ru
Свеча, память/Фото: Сгенерировано Midjourney/amic.ru

В Севастополе погибли четыре пиротехника МЧС и один охранник во время обследования территории после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Севастополя. 

«Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей», — написал он в своем канале в "Максе". 

Сотрудники МЧС обезвреживали снаряды минных полей и времен Великой Отечественной войны, и СВО, причем не только в Севастополе, но и в Курской области, Донбассе.

Погибший охранник важного для Севастополя объекта до последнего исполнял свой долг.

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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СВО трагедия Беспилотники
       

Комментарии 2

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Гость

10:46:18 14-08-2026

Почему этим занимаются пиротехники МЧС, а не саперы?

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Гость

15:13:15 15-08-2026

Гость (10:46:18 14-08-2026) Почему этим занимаются пиротехники МЧС, а не саперы?... да ещё гурьбой...

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