Пять человек погибли в Севастополе при обследовании территории после атаки ВСУ
Сотрудники МЧС очищали местность от опасных устройств
13 августа 2026, 16:57, ИА Амител
Свеча, память/Фото: Сгенерировано Midjourney/amic.ru
В Севастополе погибли четыре пиротехника МЧС и один охранник во время обследования территории после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Севастополя.
«Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей», — написал он в своем канале в "Максе".
Сотрудники МЧС обезвреживали снаряды минных полей и времен Великой Отечественной войны, и СВО, причем не только в Севастополе, но и в Курской области, Донбассе.
Погибший охранник важного для Севастополя объекта до последнего исполнял свой долг.
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